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    首頁 > 社會

    東石海之夏「假徵才」疑蒐集個資 縣府呼籲認明官方管道

    2026/06/08 11:29 記者林宜樟／嘉義報導
    網路社群「Threads」出現東石海之夏徵才訊息，經官方確認為假訊息。（嘉義縣文化觀光局提供）

    網路社群「Threads」出現東石海之夏徵才訊息，經官方確認為假訊息。（嘉義縣文化觀光局提供）

    嘉義縣暑假最大型的活動「2026東石海之夏」將於7月18、19日及7月25、26日連續兩個週末，在嘉義縣東石漁人碼頭熱鬧登場，最近網路社群出現該活動徵才訊息，經縣府確認是假訊息，詐騙集團疑以徵才方式蒐集民眾個資，呼籲民眾認明官方管道，僅有「東石海之夏」臉書粉絲專頁及東石就業服務台2個管道進行工作人員招募，請民眾注意，以免被詐騙。

    民眾發現，最近在網路社群「Threads」上有東石海之夏徵才訊息，敘明工作時間、薪資待遇，工作內容也符合一般活動需求，但徵才文章並無聯繫方式，點進徵才表單中也無聯繫方式、無徵才單位及公司，而是要求民眾填寫性別、年齡、居住地、目前職業、LINE ID及聯絡方式，擔心是詐騙集團假借活動名義，企圖蒐集民眾個資進行詐騙。

    嘉義縣文化觀光局表示，經查「Threads」上的徵才網址並非官方徵才，已報警處理，並在「東石海之夏」臉書粉專發文澄清，強調正確的招募管道僅有「東石海之夏」臉書粉絲專頁及東石就業服務台2處，工作名額有限，錄取者將由承辦單位主動聯繫通知，未錄取者不另行通知。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    東石海之夏徵才內容。（嘉義縣文化觀光局提供）

    東石海之夏徵才內容。（嘉義縣文化觀光局提供）

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