留下來打掃！南投國小狼師在教室非禮2女童 更審加刑4年定讞

南投縣某國小江姓男導師，被控於2015年至2016年間以留下打掃為藉口，先後性侵害2名女學童。（情境照）

南投縣某國小江姓男導師，被控於2015年至2016年間以留下打掃為藉口，先後性侵害2名女學童，其中1女童事後有自殘、哭泣等創傷後症候群症狀，直到讀國中時才向母親述說，全案於案發4、5年後才曝光，江男全盤否認，宣稱是因管教太嚴格而被誣陷，二審依2件對未滿14歲之女子為性交罪各判刑4年，江師與檢方都上訴，最高法院判決其中1件定讞，發監執行，另一件發回更審；台中高分院更一審將第2件維持4年刑，最高法院駁回被告上訴，全案定讞。

判決書指出，江男於2015至2月至6月間某日傍晚下課後，以打掃教室之名，把一名小四女學童留在教室打掃，在教室前方的圖書區角落，命她面對站立以手侵犯。之後江男又對另一小四女學以相同手法伸狼爪，同樣以打掃教室為由單獨於班級教室內性交得逞。

其中一受害女童案發時懵懂不敢說，時隔4年多讀國中時，輔導老師發現她有自殘、持續哭泣長達1小時的現象，情況不單純，2020年6月她才告訴母親兒時被男導師性侵。

江男到案承認確實以打掃教室為由，將兩女學童留在教室，但否認性侵，宣稱因自己管教嚴厲，才讓兩女心生不滿而指控他報復，且當初學校也有調查，結論是沒有性侵。

江男所指的學校調查，是兩女童被侵犯，曾經於教室中談論此事，被另一同學聽到而通報校方，但兩女童都已經收到江師的警告，才向校方宣稱是開玩笑的，息事寧人。

一審南投地院認為，兩女童的描述並無矛盾，且事隔多年，證述情節仍甚為詳盡且吻合，認定江觸犯「利用權勢性交罪」，以及「對於未滿14歲之女子為性交罪」，從一重以後者論罪，且考量犯後拖延訴訟、態度惡劣，2罪各判4年刑，合併應執行6年。

江與檢方都上訴，二審台中高分院維持原判。經上訴，最高法院駁回1件、撤銷發回1件，江發監執行；台中高分院更一審仍認定江男犯行明確，維持4年刑期；最高法院駁回被告上訴，全案定讞。2件共8年刑，會由檢方向二審聲請定一應執行刑。

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