為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    留下來打掃！南投國小狼師在教室非禮2女童 更審加刑4年定讞

    2026/06/08 11:08 記者張文川／台北報導
    南投縣某國小江姓男導師，被控於2015年至2016年間以留下打掃為藉口，先後性侵害2名女學童。（情境照）

    南投縣某國小江姓男導師，被控於2015年至2016年間以留下打掃為藉口，先後性侵害2名女學童。（情境照）

    南投縣某國小江姓男導師，被控於2015年至2016年間以留下打掃為藉口，先後性侵害2名女學童，其中1女童事後有自殘、哭泣等創傷後症候群症狀，直到讀國中時才向母親述說，全案於案發4、5年後才曝光，江男全盤否認，宣稱是因管教太嚴格而被誣陷，二審依2件對未滿14歲之女子為性交罪各判刑4年，江師與檢方都上訴，最高法院判決其中1件定讞，發監執行，另一件發回更審；台中高分院更一審將第2件維持4年刑，最高法院駁回被告上訴，全案定讞。

    判決書指出，江男於2015至2月至6月間某日傍晚下課後，以打掃教室之名，把一名小四女學童留在教室打掃，在教室前方的圖書區角落，命她面對站立以手侵犯。之後江男又對另一小四女學以相同手法伸狼爪，同樣以打掃教室為由單獨於班級教室內性交得逞。

    其中一受害女童案發時懵懂不敢說，時隔4年多讀國中時，輔導老師發現她有自殘、持續哭泣長達1小時的現象，情況不單純，2020年6月她才告訴母親兒時被男導師性侵。

    江男到案承認確實以打掃教室為由，將兩女學童留在教室，但否認性侵，宣稱因自己管教嚴厲，才讓兩女心生不滿而指控他報復，且當初學校也有調查，結論是沒有性侵。

    江男所指的學校調查，是兩女童被侵犯，曾經於教室中談論此事，被另一同學聽到而通報校方，但兩女童都已經收到江師的警告，才向校方宣稱是開玩笑的，息事寧人。

    一審南投地院認為，兩女童的描述並無矛盾，且事隔多年，證述情節仍甚為詳盡且吻合，認定江觸犯「利用權勢性交罪」，以及「對於未滿14歲之女子為性交罪」，從一重以後者論罪，且考量犯後拖延訴訟、態度惡劣，2罪各判4年刑，合併應執行6年。

    江與檢方都上訴，二審台中高分院維持原判。經上訴，最高法院駁回1件、撤銷發回1件，江發監執行；台中高分院更一審仍認定江男犯行明確，維持4年刑期；最高法院駁回被告上訴，全案定讞。2件共8年刑，會由檢方向二審聲請定一應執行刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播