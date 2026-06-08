桃園醉男闖派出所鬧場秒被「霸氣放倒」 網讚：真舒爽

張姓男子酒後大鬧大華派出所被放倒壓制。（圖由警方提供）

桃園市56歲張姓男子，6日晚間酒醉後衝進龜山警分局大華派出所，不僅大聲喧嘩叫囂，還與現場其他民眾發生推擠，員警見狀上前安撫勸阻，張男竟還動手推擠員警，最終被警方果斷施以強制力「霸氣放倒」並保護管束，壓制過程被民眾拍下PO上社群平台，網友看了紛紛留言直呼：「真舒爽！」警不斷安撫制止其脫序行為，過程中更有推擠員警等情形。

大華派出所副所長林健一今（8）日指出，前晚8時許，張男帶著渾身酒氣闖入大華派出所，一進門就情緒失控、大肆喧嘩表示自己要報案，當時所內還有其他正在報案的無辜民眾，張男不僅出言挑釁，甚至與民眾發生激烈口角及肢體推擠，嚴重影響警所秩序與民眾權益。

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面對張男的脫序行徑，所內員警立即上前安撫並試圖制止，但張男根本聽不進勸，仗著幾分醉意，過程中竟還動手推擠執勤員警。為避免事態擴大、波及無辜民眾，警方在多次勸導無效後，依警察職權行使法採取強制力，當場將張男放倒壓制。

張男被制伏後，警方依法對其施以保護管束，並同步通知家屬，直到深夜，張男酒意漸退、恢復清醒，警方確認其無安全顧慮後，才讓他自行離開派出所，結束這場派出所鬧劇。

警方呼籲，民眾飲酒務必適量，在公共場所應控管自身情緒，切勿因幾杯黃湯下肚就借酒裝瘋，影響甚至侵害他人權益，若因一時失控誤觸法網，得不償失。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

張姓男子酒後大鬧大華派出所被放倒壓制。（圖由警方提供）

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