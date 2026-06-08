好複雜的關係！女嗆前男友「斷你手腳」 傳訊者竟是前前男友

蔡姓女嗆前男友「斷你手腳」挨告，法官發現傳訊者竟是她的前前男友。示意圖（資料照）

蔡姓女子因不滿鍾姓前男友分手後糾纏，用微信帳號傳訊息恐嚇「你好膽再來亂，我讓人斷你四肢」，檢方偵查時，蔡女坦承認罪，但高雄地方法院審理時案情大反轉，法官發現嗆聲的人是蔡女的前前男友，且當時前前男友是用語音傳訊，鍾男明知傳訊者不是蔡女卻報警誣陷，因此判蔡女無罪。

判決指出，蔡、鍾姓兩人為前男女朋友，蔡女不滿鍾男分手後持續糾纏，去年9月16日凌晨，在桃園住處利用微信傳送「你好膽再來亂一次，我讓人斷你四肢」、「你試試看」等語音訊息，人在高雄住處收訊的鍾男心生畏懼報警，檢方隨後依恐嚇罪嫌將蔡女聲請簡易判決處刑。

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法院審理時，案情卻出現逆轉，蔡女堅詞否認犯罪，痛訴自己分手後飽受鍾男瘋狂糾纏、甚至拿刀劃破屋內物品，讓她處於高度精神恐懼中。蔡女辯稱，案發當天是她的前前男友看不下去，直接搶走她手機發訊息與語音跟鍾男互嗆，訊息根本不是她傳的。

法官檢視兩人完整的微信對話紀錄，赫然發現雙方在互嗆要相約在台中或大甲談判時，鍾男竟連發兩訊狠酸：「你要就麻煩請你用你自己的帳號來談」、「你如果很衝很猛的話用自己的帳號」。這兩句話證明鍾男在收訊當下，清清楚楚知道螢幕另一頭跟他互嗆、撂狠話的人「根本不是蔡女本人」，但他卻在警詢時謊稱遭到蔡女恐嚇，其證詞顯有重大瑕疵，難以採信。

至於蔡女為何要在檢察官偵訊時坦承犯行，她解釋因不諳法律，誤以為「從我帳號發出就只能承認」才會盲目坦承，法官認為蔡女自白顯與事實不符，且無積極證據能證明蔡女有與發訊者串通或授意恐嚇，基於無罪推定原則，判決蔡女無罪，可上訴。

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