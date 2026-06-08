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    首頁 > 社會

    北市羅斯福路公車遭違規車撞擊 乘客驚嚇「整個人飛出去」

    2026/06/08 10:37 記者陸運鋒／台北報導
    陳女駕駛白色轎車行經台北市文山區羅斯福路五段、萬盛街口時違規迴轉，撞上王姓男子駕駛的公車。（記者陸運鋒翻攝）

    陳女駕駛白色轎車行經台北市文山區羅斯福路五段、萬盛街口時違規迴轉，撞上王姓男子駕駛的公車。（記者陸運鋒翻攝）

    陳姓女子昨天（7日）晚間9時許駕駛白色轎車，行經台北市文山區羅斯福路五段、萬盛街口時，疑因路不熟違規迴轉，直接撞上王姓男子駕駛的公車，而公車上10多名乘客受到驚嚇，隨後由其他公車接駁離開，所幸沒有造成傷亡，詳細事故原因仍有待調查。

    有乘客在社群thread上傳事故照片驚恐的說「我整個人直接飛出去耶」，而網友紛紛回應「白車自己違規還想越級打怪」、「那台白色車真的超扯」、「羅斯福路是發爐喔」、「太誇張了」。

    文山二分局調查，48歲陳女當時駕駛白色轎車，沿羅斯福路五段北往南第二車道行駛，疑因路況不熟悉違規左轉萬盛街時，左前車頭撞擊56歲王男駕駛的欣欣客運羅斯福路幹線右前車頭，民眾見狀後紛紛報案。

    警方指出，獲報到場時，現場僅有車輛受損，無人受傷受困，公車乘客隨後由業者指派車輛載送，經觀察雙方駕駛未有飲酒、毒駕情事，而當事人現場表示願意自行達成和解，全案依規定程序辦理。

    警方呼籲，駕駛人行經路口時，應依標誌、標線及號誌指示行駛，欲迴轉時，應先駛入內側車道，並注意禮讓直行車輛先行、確認安全距離足夠後方可迴轉。

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