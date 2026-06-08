新莊IKEA旁莽男違規左轉害後方騎士撞飛 失控撞倒對向機車

新北市新莊、三重交界的IKEA賣場旁，7日晚間傳出3輛機車連環車禍，警方到場查出邱姓男子騎機車雙載，違規左轉後方直行的蔡姓騎士反應不及撞上彈飛，邱男連人帶車滑到對向，撞上對向停等紅燈的黃姓騎士，場面驚險，所幸均無人受傷。（記者吳仁捷翻攝）

新北市新莊、三重交界的中正路、化成路口，IKEA賣場旁，7日晚間傳出3輛機車連環車禍，警方到場，發現3車4人倒地，還原車禍現場，發現邱姓男子搭載林女疑違規左轉，後方直行的蔡姓騎士反應不及撞上彈飛，邱男連人帶車滑到對向，撞上對向停等紅燈的黃姓騎士，場面驚險，所幸均無人受傷。

新莊警方於7日晚間7時許獲報，新莊區中正路化成路口，IKEA旁發生A2類交通事故，立即派員處理；警方到場，發現43歲邱男駕駛普重機，搭載41歲林女，沿中正路機慢車左轉道左轉化成路，當時後方直行的30歲蔡男駕駛普重機沿中正路往三重方向直行時，在路口與邱男機車發生碰撞後，邱男駕駛的普重機再滑行至對向車道，撞擊於停等區停等紅燈之50歲黃姓騎士。

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警方勘查，三方駕駛及乘客均意識清楚，無生命危險。邱男及蔡男均送醫院救治；黃男未就醫；三方駕駛酒精值均為0，全案由交通分隊實施現場調查、勘查、採證照相及測繪紀錄。

警方呼籲，駕駛人行經交叉路口路段，應多注意標誌標線號誌等相關管制措施，以維護用路人安全，切莫因一時僥倖心態而違反標（號）誌（線），行車搶快易造成意外事故，損人不利己。

新北市新莊、三重交界的IKEA賣場旁，7日晚間傳出3輛機車連環車禍。（記者吳仁捷翻攝）

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