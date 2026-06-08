情侶糾紛當街打架 警到場驗出男子吸毒送辦扣車

新北市警三重分局員警獲報情侶打架，到場對何姓男子毒品快篩，赫見安非他命陽性，當場逮捕法辦、扣車。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三重區一對男女7日深夜在新北大道爭吵後大打出手，路人見狀報警，警方到場，這對男女已停止打鬥，沒有明顯外傷，警方發現何姓男子精神狀況不穩定，對他毒品快篩，一驗赫見呈現安非他命陽性，當場依公共危險毒駕送辦、扣車，哈姓女子雖不提告，警方仍通報婦幼平台，視情形為哈女聲請家暴保護令。

新北市警三重分局7日晚間11時許獲報，新北市三重區新北大道一段與忠孝路三段口，傳出男女糾紛情事，立即派員前往。

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警方到場，原本衝突的男女仍留於原地；警方初步了解，38歲何男與40歲哈女，因感情糾紛，開車途經案發處爭執，下車發生爭執，後發生肢體衝突，經檢視雙方均無明顯傷勢。

員警與何男對談時，發現他精神狀況不穩定，現場對他實施毒品唾液快篩，一驗赫見呈現安非他命陽性，員警當場將犯嫌何男逮捕偵辦，訊後依公共危險罪嫌，移送新北地檢偵辦，並當場扣車開罰。

哈女雖不願提出法律究責，警方仍通報至婦幼案件平台，後續追蹤。

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