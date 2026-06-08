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    首頁 > 社會

    男利用境外平台開設選舉賭盤 檢警追出4人繳回犯罪所得

    2026/06/08 10:05 記者鄭淑婷／桃園報導
    廖男利用境外平台開設選舉賭盤，並以虛擬貨幣下注。（記者鄭淑婷翻攝）

    廖男利用境外平台開設選舉賭盤，並以虛擬貨幣下注。（記者鄭淑婷翻攝）

    廖姓男子涉嫌透過境外平台開設年底大選賭盤，並供賭客以虛擬貨幣下注，桃園地檢署指揮警方掃蕩，近日依涉犯公職人員選舉罷免法第103條之1以網際網路方式進行選舉賭博罪嫌起訴廖男等4人，審酌4人犯後坦承並繳回犯罪所得，均諭知緩起訴處分。

    桃檢檢察官林奕瑋指揮桃園市警察局刑事警察大隊、中壢警分局、蘆竹警分局、金門縣警察局刑事警察大隊偵辦網路選舉賭盤案件，先查獲廖男透過網際網路連線至境外去中心化預測平台「Polymarket」，在平台上開設「2026年台灣地方選舉：黨內優勝者」，關於今年底九合一地方選舉選舉賭盤，並以虛擬貨幣下注參與選舉賭盤，為避免該賭盤持續影響選舉，檢察官持續積極擴大清查，再分別查獲張姓男子等3人，也於賭盤以虛擬貨幣下注。

    檢方指出，該平台利用區塊鏈技術去中心化特性，以等值美元的穩定幣「USDC」作為投注媒介，並以獲得最多地方政府縣市長席次的政黨為結算依據，賭博範圍涵蓋全國多個縣市，且由於虛擬貨幣具跨境流動迅速、高度匿名及追查不易等特性，已成為境外資金與不法賭盤介入選舉的新興管道，足以影響選民觀感及投票意向，對選舉公平性及民主秩序構成重大危害。

    廖男利用境外平台開設選舉賭盤，並以虛擬貨幣下注。（記者鄭淑婷翻攝）

    廖男利用境外平台開設選舉賭盤，並以虛擬貨幣下注。（記者鄭淑婷翻攝）

    廖男利用境外平台開設選舉賭盤，並以虛擬貨幣下注。（記者鄭淑婷翻攝）

    廖男利用境外平台開設選舉賭盤，並以虛擬貨幣下注。（記者鄭淑婷翻攝）

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