高雄2歲童突然熱痙攣父警所求救 警鳴笛開道協助送醫

2歲童突然熱痙攣，警鳴笛開道協助送醫。（民眾提供））

高雄市詹姓男子帶2歲兒子外出，兒子突然疑似熱痙攣，他飛奔鳳崗所求救，警方立刻駕駛巡邏車，一路鳴笛開道護送男童，不到2分鐘順利送醫治療。

高市警方今表示，鳳山警分局鳳崗派出所6日下午發生一起緊急救援案件，詹姓男子神情慌張衝入派出所求助，稱2歲兒子因發燒疑似熱痙攣，情況十分危急，請求警方開道協助送醫。

請繼續往下閱讀...

警方了解情況後，立即駕駛巡邏車鳴笛開道，協助護送一家三口前往鳳山醫院急診就醫，護送過程中，警方除一路注意路況、加速協助通行外，同時不斷安撫家屬情緒，希望讓男童能儘速接受醫療處置。

詹姓男子表示，兒子近日因身體不適及發燒情形，先前已有就醫治療，未料當天外出時，突然疑似熱痙攣，他嚇壞了，情急之下立即跑進派出所求助，感謝警方即時伸出援手，協助孩子順利送醫。

鳳山警分局表示，警方於民眾遇有急難時，均會視狀況提供必要協助；另提醒民眾，如遇昏迷、失去意識、呼吸困難或疑似熱痙攣等緊急醫療情況，應優先撥打119尋求專業救護協助，由救護人員即時提供醫療處置與後送，以把握黃金救援時間。

2歲童突然熱痙攣，父飛奔警所求救。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法