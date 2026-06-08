無照駕駛又拒酒測挨罰18萬躲5年 男為保「新飯碗」繳清欠款

無照且拒測挨罰18萬躲5年，謝姓男子為保「新飯碗」，現身桃園分署一次繳清欠款。（桃園分署提供）

桃園市47歲謝姓男子5年前因無照駕駛且拒絕酒測挨罰18萬元，他遲未繳納被移送強制執行，法務部行政執行署桃園分署持續清查謝男名下財產，發現他近期找到新工作，謝男擔心扣薪命令恐影響公司印象，決定繳清所有欠款，並轉介酒癮治療重啟新生。

桃園分署表示，謝男於2021年7月間在台北市萬華區開車被警方攔查，因他無照駕駛且拒絕酒測，移送機關依法裁處謝男18萬元罰鍰，並自2022年5月12日裁決日起3年內不得考領駕駛執照，因謝男逾期未繳，移送機關於2022年6月間將全案移送桃園分署執行，桃園分署受理後即刻清查謝男所有財產，於2022年至今年數次執行銀行存款，但僅受償3萬餘元，還有14萬餘元的缺口，謝男始終消極應對。

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桃園分署表示，持續追蹤謝男財產狀況，發現謝男近期終於找到新工作，有了穩定的薪水收入，隨即依法執行扣押其薪資，謝男擔心公司收到扣薪命令後，會對甫到公司任職的他產生「欠債不還」的負面印象，進而影響好不容易得來的工作機會，為了保住飯碗並展現負責態度，謝男於6月4日主動現身桃園分署，將剩餘的14萬8265元欠款繳清。

桃園分署執行人員也耐心對謝男勸誡與講解，讓謝男認清酒駕對社會的危害，並鼓起勇氣向桃園分署申請轉介酒癮治療，謝男表示，希望能藉此機會徹底遠離酒精，守住這份工作，回歸健康的生活軌道。

桃園分署表示，持續強力執行滯欠交通違規罰鍰案件，呼籲汽機車駕駛人，切勿違反道路交通相關法規，若有欠繳交通罰單、牌照稅、費用等，收到繳款通知後應主動於繳款期限自行繳納，切勿抱持僥倖心態，以免被移送行政執行，導致名下財產被查扣而後悔莫及。

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