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    首頁 > 社會

    台南5旬男自撞暗夜翻車 疑精神恍惚釀悲劇

    2026/06/08 09:37 記者王俊忠／台南報導
    五十九歲吳姓男子駕駛的白色轎車車頭嚴重毀損、變形，吳男受困車內，消防人員以破壞器材搶救。（民眾提供）

    五十九歲吳姓男子駕駛的白色轎車車頭嚴重毀損、變形，吳男受困車內，消防人員以破壞器材搶救。（民眾提供）

    台南市安南區公學路六段近學東國小路段，今天凌晨近3點半許驚傳1輛白色轎車側翻在馬路上，車頭嚴重毀損、變形，消防局獲報後趕抵發現59歲吳姓男子受困車內，救出送醫仍回天乏術，初步研判男駕駛疑精神恍惚、自撞路燈側翻釀成憾事。

    警、消調查，當時台南安南區下雨、路面潮濕，吳男獨自駕駛轎車沿公學路六段外側車道往東方向行駛，突然自撞路旁路燈桿，接著車子就側翻在馬路上，車頭嚴重毀損、變形，吳男受困在車內駕駛艙。

    消防人員利用破壞器材、花了近半小時才將吳男從車內救出，檢視吳男已無生命跡象，仍由救護車送到台南市立安南醫院搶救，至今天凌晨4點40多分宣告傷重不治。

    據了解，吳男送醫時已無生命跡象，未再做抽血酒測，平日身體狀況不佳、罹有疾病，當時獨自1人駕車外出，家人也不清楚他為何會在深夜駕車外出。南市三分局警方已報請檢察官相驗，進一步調查肇事原因及責任歸屬。

    五十九歲吳姓男子駕駛的白色轎車車頭嚴重毀損、變形，吳男受困車內，消防人員以破壞器材搶救。（民眾提供）

    五十九歲吳姓男子駕駛的白色轎車車頭嚴重毀損、變形，吳男受困車內，消防人員以破壞器材搶救。（民眾提供）

    五十九歲吳姓男子駕駛白色轎車疑精神恍惚自撞路旁路燈桿，導致車子側翻、車頭嚴重毀損、變形，吳男受困車內，消防員運用破壞器材才救出送醫。（民眾提供）

    五十九歲吳姓男子駕駛白色轎車疑精神恍惚自撞路旁路燈桿，導致車子側翻、車頭嚴重毀損、變形，吳男受困車內，消防員運用破壞器材才救出送醫。（民眾提供）

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