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    狂男台3線跳「武財神」砸車！一絲不掛揮鐵棍 下場曝光

    2026/06/08 09:22 記者蔡政珉／苗栗報導
    台3線當武財神？男子台3線揮C型鋼砸車、裸體揮鐵棍攔車。（資料照）

    台3線當武財神？男子台3線揮C型鋼砸車、裸體揮鐵棍攔車。（資料照）

    一名徐姓男子於去年3月2日清晨7點多，手持長條C型鋼，大喇喇站立在苗栗縣三灣鄉台3線101公里處的道路中央，當街跳「武財神」擋車、狠砸鞋子甚至出腳踹車，2個月後再犯被逮；苗栗地院法官近期審理後，依兩個妨害公眾往來安全罪，各判處徐男有期徒刑3個月，合併應執行有期徒刑4個月，得易科罰金。

    判決書指出，徐男於去年3月2日清晨7點多，手持長條C型鋼，大喇喇站立在苗栗縣三灣鄉台3線101公里處的道路中央，當時民眾開車路過，徐男突然朝車輛猛丟自己的鞋子，更持C型鋼在後死命追趕，甚至擋在車前狠踹前方保險桿，並作勢攻擊，當場被巡邏行經的員警活逮。

    徐男在偵訊時矢口否認犯行，還瞎扯當時是拿著「白鐵水槽」站在路中央「跳武財神」；沒想到，徐男獲釋後根本沒學乖，同年6月25日中午1點多，他再度回到台3線同個路段大鬧，這次行徑更誇張，竟然一絲不掛「全裸」站在路中央，揮舞不鏽鋼棍，隨機攔阻行經的汽、機車。

    苗栗地院法官認為，徐男無視公眾往來安全性，在重要道路上脫序擋車、砸車甚至裸體揮棍，造成用路人極大危險與恐懼，惡性非輕，依法判刑。

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