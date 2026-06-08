應徵詐團工作先錄「炸機場」影片 2成員脫團遭報復下場出爐

廖男錄製炸毀機場恐嚇影片被捕，才道出背後的動機。（資料照）

23歲廖姓、26歲黃姓男子應徵詐騙集團工作，被要求先錄製恐嚇公眾影片，並要說出炸毀機場、紅星萬歲等內容，作為防止日後黑吃黑、不從指揮的「把柄」，2人加入幾天就不想做了，影片被上傳至有逾2萬人的群組，立即引發警方注意逮人，2人也道出錄製影片真相，桃園地院近日依民用航空法散布危害飛航安全之不實訊息，判處2人各2月有期徒刑。

詐團為了防止成員黑吃黑、脫團，在吸收成員時要求先行錄製恐嚇公眾影片，若日後成員違反團規，即將影片上傳網路，讓成員因此吃上官司，廖男於去年7月欲加入詐團，遂依照指示錄製影片稱「我對台灣政府感到悲哀憤慨......預計7月底在台北車站、松山機場、桃園機場、高雄機場安裝炸彈，我們拭目以待，館長萬歲、紅星萬歲」，而黃男也被以相同模式，要求錄製炸毀機場的恐嚇影片。

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2人加入詐團幾天就不想做了，影片隨即被上傳到有逾2萬人的群組，廖男、黃男先後被警方逮捕並被桃園地檢署起訴，2人供稱，因缺錢才透過網路應徵詐團工作，詐團幹部要求他們錄製影片，以保證他們會努力工作，未來若不從指揮或「黑吃黑」，就會將影片散布出去。

桃園地院法官審酌2人行為影響機場秩序及飛航安全作業程序之維護，且引起他人恐慌，所為實不足取，但念在2人坦承犯行及犯罪動機、目的、手段、情節等理由，依民用航空法散布危害飛航安全之不實訊息判處2人各2月有期徒刑，如易科罰金以新台幣1000元折算1日。

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