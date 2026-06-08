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    嚇人！台中力行國小旁行道樹 凌晨突倒塌壓壞5輛汽機車

    2026/06/08 09:12 記者陳建志／台中報導
    台中市東區進化路221巷，一棵行道樹今天凌晨倒塌，壓毀5輛汽機車，所幸沒有造成人員傷亡。（台中市議員江和樹提供）

    台中市東區進化路221巷，一棵行道樹今天凌晨倒塌，壓毀5輛汽機車，所幸沒有造成人員傷亡。（台中市議員江和樹提供）

    台中市東區力行國小旁的進化路221巷，今天凌晨2點多驚傳路樹倒塌，造成5輛汽機車被壓到受損，倒塌路樹並佔據整個路面，所幸當時沒有人車行經，未造成人員傷亡，不過因鄰近校園仍引起居民擔憂，民眾黨台中市議員江和樹要求市府立即啟動全市危險路樹總體檢。

    台中市東區進化路221巷，力行國小旁一棵巨大的行道樹，今天凌晨2點多突然倒塌，巨大的聲響，吵醒熟睡中的民眾，起床一看發現倒塌的路樹壓到停在一旁的3輛汽車，還有2輛機車，所幸當時是凌晨沒有人車行經，未造成人員傷亡。

    台中市警局第三分局獲報，立刻派人到場拉起警戒線，並通報市府相關人員處理。

    台中市議員江和樹表示，這次是幸運沒有造成傷亡，但如果倒塌時間剛好遇到上下學時間，後果恐怕不堪設想。他質疑，市府是否有定期檢視路樹健康狀況？是否有掌握哪些路樹已出現傾斜、腐朽或根系鬆動等問題？

    江和樹指出，近年來極端氣候越來越明顯，大雨、強風頻繁發生，許多路樹可能因根系老化、樹體過高、土壤支撐力不足等因素，成為潛藏在市民身邊的不定時炸彈。尤其學校周邊、公園、主要幹道及住宅區，更應列為優先檢查對象。

    江和樹要求市府立即啟動全市危險路樹總體檢，針對校園周邊及人口密集區域進行全面盤點。

    台中市東區進化路221巷，一棵行道樹今天凌晨倒塌，壓毀5輛汽機車，所幸沒有造成人員傷亡。（台中市議員江和樹提供）

    台中市東區進化路221巷，一棵行道樹今天凌晨倒塌，壓毀5輛汽機車，所幸沒有造成人員傷亡。（台中市議員江和樹提供）

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