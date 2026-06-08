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    彰化毒駕男撞斷派出所長雙腿 「不請自來」拎水果禮盒病房談和解

    2026/06/08 09:26 記者顏宏駿／彰化報導
    陳姓所長目前住院中。（縣府提供）

    陳姓所長目前住院中。（縣府提供）

    彰化縣28歲施姓男子日前毒駕遭2名員警攔查，心虛鑽進死巷，眼見無路可退，竟打檔倒車，輾斷陳姓所長雙腿送醫，手術住院治療，檢方向法院聲押，地院卻裁定「無保請回」，檢方提告。施男7日晚間「不請自來」，手拎2盒水果禮盒突然現身病房要談和解，但陳姓所長及家人並未感覺施男善意、誠意，他們說，無福消受，望法官明鑒。

    此事透過所長女兒在社群平台發文，外界才得知，她以「致 交保施先生的法官，週末打擾」為題發文，表示毒駕施男曾在法庭上再三向法官保證，會好好跟父親和解、取得父親原諒，沒想到竟是用這種方式。她揭露，托法官的福，今晚面見了施先生的「不請自來」，以及兩盒水果禮盒。她和父親不僅沒感受到好意，反而害怕若不答應，會不會被尋仇？

    「或許這就是施先生最大的誠意了，我們理解也表示尊重，但向法官您報告，父親沒有感受到施先生的好意，相反的，他感到害怕又氣憤，畢竟沒有人知道一個吸毒犯到底是心有悔悟，還是其實是個亡命之徒？突然出現在父親的病房，要求給他改過自新的機會，要是不答應，會不會轉而向父親尋仇？」字句透露出內心既無助又憤怒。

    所長女兒直言，這兩盒水果禮盒，無福消受，「只是要向法官您報告這就是施先生在庭上向您承諾的『誠意』，希望法官您明鑒，能還予父親一個平反」。

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