有排氣管的電動自行車？「浪跡天涯」男被警查獲GG了

蔡男穿著「浪跡天涯」字樣T恤，因行跡可疑被警查獲機車偷掛友人車牌上路。（民眾提供）

蔡姓男子因違規，致機車車牌遭扣繳，竟異想天開懸掛朋友的「電動自行車」車牌上路，結果被台中市警察局第五分局員警巡邏發現，當場GG，不僅機車被查扣，還被依道路交通管理處罰條例開罰3600元至3萬6000元罰鍰。

本月4日晚上6點多，台中市警察局第五分局松安派出所警員王華彥巡邏時，在松竹路發現對向車道有1名穿著印有「浪跡天涯」字樣T恤的機車騎士騎車搖晃，臉色暗紅，於是迴轉騎在其後方觀察，意外發現該輛懸掛「電動自行車」牌的機車竟然有排氣管！

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員警準備上前攔查時，騎士竟加速轉進巷子內左彎右繞，最終在松竹路2段306巷內被攔下，蔡姓男子（37歲）因之前騎車違規，致機車車牌遭到扣繳，竟異想天開懸掛朋友的「電動自行車」車牌上路，被眼尖員警當場依法舉發並查扣機車。

第五分局表示，依道路交通管理處罰條例規定，牌照吊扣期間行駛未懸掛或不依指定位置懸掛車牌，將處3600元以上3萬6000元以下罰鍰，並當場移置保管該車輛。

蔡男因機車車牌遭到扣繳，竟異想天開懸掛朋友的「電動自行車」車牌上路。（民眾提供）

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