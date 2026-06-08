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    首頁 > 社會

    與女部屬共處一室遭記過 反潛指揮部中校翻案成功

    2026/06/08 07:31 記者鮑建信／高雄報導
    海軍反潛指揮部楊姓中校與女部屬共處一室遭記過，高雄高等法院認為懲處過重，撤銷發回。（記者鮑建信攝）

    海軍反潛指揮部楊姓中校與女部屬共處一室遭記過，高雄高等法院認為懲處過重，撤銷發回。（記者鮑建信攝）

    海軍反潛航空指揮部楊姓中校副隊長，二度與女部屬在單位個裝室共處，分別被處分申誡和記過各2次，他不服打官司救濟，高雄高等行政法院認為處分過重，撤銷發回。

    據了解，2024年9月7日、8日，海軍反潛航空指揮部某隊部楊姓中校副隊長和陳姓女上士，二度相約在個裝室獨處，時間長達2、3個小時，因違反紀律，被軍方分別懲處申誡2次和記過2次。

    楊員指出，單純異性獨處一室，不是法令規定應予懲罰的行為，而是需違反國軍軍風紀維護實施規定「不當情感關係」、「未尊重性別互動分際情事」，始為應予懲處之行為。

    不過，他與陳女並無涉及牽手、親吻、擁抱，甚至性行為等，縱使共同觀看影片，均屬同袍互動情誼範疇，與「違反不當情感關係」等有別。

    高高行法官調查，認為楊員等人相約個裝室共處，甚至關燈、鎖門，行為的確不當，已違反軍懲法等規定，但2人違失行為時間緊密接續、對象相同、違失情節相近、地點相同，卻被處分2次，有違比例原則，因此撤銷發回，另為適法之處分，可上訴。

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