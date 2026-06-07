遭逆子家暴棄養！南投獨居貧病翁獲准終止收養爭補助

73歲老翁收養兒子快30年，對方對其不聞不問還出國人間蒸發，貧病交加的他，無法申請補助，向南投地院聲請終止收養獲准。（記者陳鳳麗攝）

南投縣73歲胡姓老翁，30年前收養1男嬰，養子長大後工作不穩定，常跟養父要錢，要不到就惡言相向、拳打腳踢，1年多前出境離台後更人間蒸發，養父貧病交加，因名下有兒子而不符申請低收入補助資格，只好向法院聲請終止收養關係，南投地院近日准予終止收養。

胡姓老翁的妻子已經過世多年，他獨居在破舊的平房裡，養子不扶養他，且5年前就常行蹤不明，前年10月出境離台就人間蒸發。里長和鄰居很想幫老翁申請低收入戶補助，但卡在他名下有兒子而不符資格，建議他到法院聲請終止收養關係，之後才能幫老翁申請補助。

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南投地院家事法庭法官審酌胡姓養子受養父撫育成人，卻未盡為人子女之本分，長期對養父不聞不問，出境離台後音訊全無，親子關係已有名無實，且胡姓養父提出終止收養關係的態度堅決，堪認兩造間有民法第1081條第1項第4款「難以維持收養關係之重大事由存在」，因此准予終止收養關係。

律師張藝騰指出，南投地院依據民法的「難以維持收養關係之重大事由存在」，來宣告終止收養關係。不過，從養父聲請終止收養的理由，包含養子沒有錢會跟養父要錢，要不到就會對養父惡言相向、拳打腳踢，也符合所謂的「不孝條款」，即民法第1081條第1項第1款「對於他方為虐待或重大侮辱」及第2款「遺棄他方」的情形，可以終止收養關係。一旦終止收養關係，養父子之間的權利義務即消滅。

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