吵人屁孩酒測過關諷警「沒錢賺」 囂張態度網撻伐：超欠噴

員警盤查酒後大小聲的4名男子。（記者姚岳宏翻攝）

有民眾在社群平台Threads發文，聲稱自己與友人酒後騎乘腳踏車遇到警察臨檢，因為最後酒測值沒超標，沒被開單，竟然寫下讓「中山分局沒錢賺」等挑釁意味濃厚的標題，貼文曝光後，立刻引爆網路怒火。轄區警方出面還原事發經過，強調當時是接獲妨害安寧通報前往勸導，因發現男子渾身酒氣騎車才依法攔查，酒測值0.07毫克未達開罰標準，勸導後便讓其離去。

這篇充滿嘲諷警察意味的貼文一出，不僅沒獲得網友共鳴，反引來大批網友一面倒撻伐，許多人看不慣發文者囂張態度，紛紛在留言區痛批，這種行為根本是「貼文上來討罵的」，直呼當事人的態度「真的超欠噴」；更有網友表示，如果他們遇到執法態度較為強硬的保大員警，「結果就不是這樣了」，認為警方執勤是為了保障用路人安全，這種自以為幽默的行徑實在不可取。

請繼續往下閱讀...

針對事發經過，中山警分局中山一派出所表示，今凌晨0時左右，警方接獲報案指稱中山北路二段11巷內有妨害安寧的情形，員警獲報趕赴現場，發現是4名男子酒後聚集在該處聊天，因為音量過大影響周邊住戶安寧，警方隨即上前予以勸導，要求他們降低音量並離開現場。

警方勸導完畢後，其中1名李姓男子竟直接騎腳踏車準備離去，由於員警發現李男身上散發酒氣，立刻上前將他攔停並當場實施酒精濃度測試，經檢測，李男酒測值為0.07毫克，未超過法定標準值，員警在現場給予口頭告誡與勸導後任其自行離去，執法過程依相關規定辦理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法