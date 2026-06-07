中國4公務船航入限制水域　海巡監控喊話全數驅離

海巡署表示，中國4艘公務船今天下午航入限制水域，「高雄艦」等艦艇併航監控，嚴正回應「中國在台灣東部海域不享有任何主權權利」，下午5時30分全數驅離。海巡5艦、2艇持續監控。

海洋委員會海巡署晚間發布新聞稿表示，中國交通運輸部片面宣布開展所謂「海上交通專項執法行動」，「海巡06」、「海巡08」、「海巡09」及「東海救113」等4艘公務船於下午2時5分，在鵝鑾鼻西南方30浬航入台灣限制水域，海巡「高雄艦」等艦艇採一對一併航監控，立即實施廣播驅離。

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同時，下午5時30分在鵝鑾鼻東南方33浬處，已將4艘中國公務船全數驅離至限制水域外，目前雙方艦船仍持續對峙中。

海巡署說，海巡艦艇在實施廣播驅離過程中，中國「海巡06」妄稱，「兩岸同屬一個中國，這裡是中國管轄海域，我海事執法編隊在中國海峽海域執行交通專項執法任務，不要干擾我執行公務」。

高雄艦立即嚴正回應，「中國在台灣東部海域不享有任何主權權利，你未經許可進入我方水域，已違反國際法規定，影響我國海域秩序及安全，請立即轉向，儘速離開我方水域。台海和平攸關全球經濟的穩定及科技產業的命脈，一旦發生衝突，你方將會受到世界的制裁，海上穩定，才能確保你們的國家發展，請為台海和平審慎行動」。

海巡署表示，目前已調派「高雄艦」、「淡水艦」、「吉安艦」、「長濱艦」、「花蓮艦」等5艘巡防艦及2艘100噸級巡防艇沿線部署監控。

海巡署嚴正譴責，中國以日菲談判為藉口，掩飾其營造「管轄權」假象之企圖，海巡署將採取一切必要的手段，全力守護國家主權及海域安全。（編輯：蕭博文）1150607

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