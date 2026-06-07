連續縱放毒駕引眾怒？彰化地院罕見發新聞稿澄清

彰化地院對連續2件毒駕犯無保請回，特別提出說明。（資料照）

彰化縣境內近來連續發生「毒駕運送瓦斯案」、「毒駕通緝犯倒車輾傷所長案」，檢方均對嫌犯提出羈押聲請，但法院均無保請回。彰化地院飽受外界抨擊，院方今晚特別以新聞稿提出說明，強調近日該院已羈押10件毒駕案，個案裁定結果不能概括的反推為全體法官對該類案件之法律見解與態度，亦不應解讀為法院與檢察機關之對立，或對於毒駕行為的縱容。

院方表示，部分媒體以「無保請回打擊執法士氣」、「彰化地院二度槓上檢方」、「彰化地院連放毒駕犯惹眾怒」等標題所為之報導，為避免民眾誤會，院方認為有必要提出說明。

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院方表示，近日社會各界關注本院法官對於個案強制處分之決定，此係由承辦法官依據具體案情、卷內證據資料及刑事訴訟法相關規定，就犯罪嫌疑、羈押原因、必要性及比例原則等要件，本於獨立職權所為判斷，個案裁定結果並不能概括的反推為本院全體法官對該類案件之法律見解與態度，亦不應解讀為法院與檢察機關之對立，或對於毒駕行為的縱容。

院方強調，對於毒駕行為嚴重危害人民生命、身體及交通安全，並造成社會大眾不安，一向高度重視，對於檢、警依法查緝犯罪、維護社會秩序之辛勞及付出，亦深表支持與肯定。彰化地檢署查獲毒駕犯行而向本院聲請預防性羈押案件，已裁定准予羈押之件數已逾10件以上，已體現本院就檢警對毒駕行為進行必要遏制作為的支持。本院對於社會各界之意見與關切，將持續以審慎之態度面對，並透過法律問題研討、審判經驗交流及行政支援機制，協助法官依法妥適處理案件，善盡維護司法公信及保障人民權益之職責。

彰化地院晚間以新聞稿說明毒駕案無保請回的緣由。（記者顏宏駿翻攝）

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