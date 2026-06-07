詐團出金匯回獲利誘加碼 新竹貴婦ALL IN痛失4279萬 2嫌判刑

詐團出金手真將獲利匯回，新竹貴婦ALL IN痛失4279萬！（資料照）

新竹吳姓貴婦誤信詐團投資騙局，將現金面交給車手後，詐團還設立出金手制度，將錢匯進吳女帳戶，讓吳女對此投資更加深信不疑而放心加碼，結果最後被騙高達4279萬元，新竹地院將詐團2人判刑。

法官調查，新竹縣吳姓貴婦聽信詐團騙術，在113年將120萬元於新豐火車站交給車手，王男擔任詐團派金手，負責將欲匯入吳女帳戶的現金交給出金手，由出金手存入被害人帳戶，使吳女誤以為投資確有獲利而交付更多款項；出金手吳男以無摺存款方式，先後將47萬元存入吳女帳戶內，使吳女更加堅信詐欺集團確為真實存在的投資公司，且其此前交付給車手的現金120萬元，確有獲利，而陸續再交付投資款給詐欺集團車手，總計4279萬元。王男因此獲得1000元犯罪所得；吳男則拿到675元。

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檢方建請法官審酌被害人受有高達4279萬元鉅額財產重大損害，致其經濟生活困頓及身心痛苦，另考量被告未與被害人和解，量處被告有期徒刑2年6月以上之刑。

法官審酌被告正值青年，具有勞動能力，不思循正當管道獲取財物，為圖謀一己私慾，竟與不詳詐欺集團成員及出金手等人，共同詐欺吳女，造成檢警機關追查其他集團成員困難，助長詐騙歪風熾盛，破壞社會交易秩序及人際間信賴關係，所為實值譴責，最後判處王男徒刑2年6月、吳男2年4月。

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