毒駕撞傷警竟無保請回 民轟法官「縱放毒駕閻王找上門」

彰化市長林世賢（左）與大批民眾持標語看板發出怒火。（市公所提供）

彰化縣警局溪湖分局埔鹽分駐所長陳國銘等人盤查1名通緝犯，不料遭對方開車輾壓雙膝及腳踝受傷，男子毒品唾液快篩驗出依托咪酯及安非他命陽性反應，不料，檢方聲請羈押，彰化地院卻裁定無保請回，大批彰化市民今天（7日）齊聚公開怒轟「恐龍法官」，還有民眾持標語轟法官「縱放毒駕閻王找上門」，市長林世賢在探視陳國銘時說，他已向監察院提出檢舉，要查法官是否有違失。

林世賢與大批彰化市民今天下午在陽明公園手持自製標語看板，理性和平地發出怒火。林世賢說他前往彰化基督教醫院，探視因執行公務、追緝毒駕通緝犯而英勇負傷的埔鹽分駐所長陳國銘。對於所長為捍衛公權力、維護社會治安，不惜冒著生命危險執法，表達最深的敬意與感謝。彰化市全體市民永遠是警察最堅強的後盾，也祝福所長早日康復、重返工作崗位。

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林世賢說，他父親年輕時也曾擔任派出所長，身為警察子弟，他更能體會基層警察每天面對的風險與壓力。警察站在維護治安的第一線，經常必須冒著生命危險執行勤務，因此我們更應該全力支持警察、保障警察執勤安全，成為他們最有力的後盾。未來，他將持續與全民站在一起，共同關心毒品犯罪、吸毒、毒駕等危害社會治安的問題，堅決守護人民生命財產安全，打造更安全、更安心的生活環境。

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彰化市長林世賢（右）探視埔鹽分駐所長陳國銘。（市公所提供）

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