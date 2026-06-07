為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    毒駕撞傷警竟無保請回 民轟法官「縱放毒駕閻王找上門」

    2026/06/07 20:04 記者湯世名／彰化報導
    彰化市長林世賢（左）與大批民眾持標語看板發出怒火。（市公所提供）

    彰化市長林世賢（左）與大批民眾持標語看板發出怒火。（市公所提供）

    彰化縣警局溪湖分局埔鹽分駐所長陳國銘等人盤查1名通緝犯，不料遭對方開車輾壓雙膝及腳踝受傷，男子毒品唾液快篩驗出依托咪酯及安非他命陽性反應，不料，檢方聲請羈押，彰化地院卻裁定無保請回，大批彰化市民今天（7日）齊聚公開怒轟「恐龍法官」，還有民眾持標語轟法官「縱放毒駕閻王找上門」，市長林世賢在探視陳國銘時說，他已向監察院提出檢舉，要查法官是否有違失。

    林世賢與大批彰化市民今天下午在陽明公園手持自製標語看板，理性和平地發出怒火。林世賢說他前往彰化基督教醫院，探視因執行公務、追緝毒駕通緝犯而英勇負傷的埔鹽分駐所長陳國銘。對於所長為捍衛公權力、維護社會治安，不惜冒著生命危險執法，表達最深的敬意與感謝。彰化市全體市民永遠是警察最堅強的後盾，也祝福所長早日康復、重返工作崗位。

    林世賢說，他父親年輕時也曾擔任派出所長，身為警察子弟，他更能體會基層警察每天面對的風險與壓力。警察站在維護治安的第一線，經常必須冒著生命危險執行勤務，因此我們更應該全力支持警察、保障警察執勤安全，成為他們最有力的後盾。未來，他將持續與全民站在一起，共同關心毒品犯罪、吸毒、毒駕等危害社會治安的問題，堅決守護人民生命財產安全，打造更安全、更安心的生活環境。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    彰化市長林世賢（右）探視埔鹽分駐所長陳國銘。（市公所提供）

    彰化市長林世賢（右）探視埔鹽分駐所長陳國銘。（市公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播