勿亂丟菸蒂！澎湖縣白沙消防分隊短影音宣導 寓教於樂網路爆紅

澎湖縣政府消防局白沙分隊，防火創意短影音網路爆紅。（澎湖縣政府消防局提供）

澎湖縣政府消防局白沙分隊拍攝「勿亂丟菸蒂」防火宣導影片，以短片影音方式拍攝，加上對話詼諧生動，常有令人意想不到橋段，在網路上爆紅，不僅達到宣導意義，更提醒大家切勿輕忽小小菸蒂所潛藏的火災風險，進而建立正確的防火安全觀念。

此次宣導影片由隊員杜巧庭，參考社群媒體熱門短影音進行創意改編，並與實習隊員張荏傑共同擔綱演出，透過結合時下流行的拍攝手法及輕鬆詼諧的劇情內容，將「菸蒂不亂丟」觀念與防火安全議題相互結合。

請繼續往下閱讀...

一開始出發點很單純，希望將「菸蒂不亂丟」及「菸蒂雖小，火患無窮」的防火觀念帶給大家，為提升宣導效果，參考社群媒體短影音，並結合去年流行一時的「泡泡香菸」話題元素進行改編創作，藉由民眾熟悉且具話題性的內容吸引觀眾注意，再進一步帶入「菸蒂不亂丟」及防範菸蒂火災的觀念，期望透過寓教於樂的方式，讓防火知識更容易被理解與記住。

澎湖縣政府消防局表示，根據火災統計分析，菸蒂遺留火種位居火災起火原因前幾名，看似不起眼的小小菸蒂，卻可能造成嚴重火災事故。菸蒂表面溫度約為攝氏200至300度，中心溫度更可高達攝氏800度，若將未完全熄滅的菸蒂或菸灰隨意丟棄於棉被、沙發、床墊、垃圾桶等可燃物，極易引發燃燒而釀成災害。消防局提醒民眾養成良好的抽菸習慣，切勿於床上或沙發吸菸，避免菸蒂掉落引燃物品。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

文宣出現泡泡香菸，成為最佳賣點。（澎湖縣政府消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法