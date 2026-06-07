撞死工程師「叼菸惡男」被潑油縱火命案 女友乾哥持槍助陣判5年

台中謝姓女子潑汽油燒死李姓男友，陳姓男子當天持槍到場助陣，台中高分院更一審駁回上訴，仍維持5年徒刑。（民眾提供）

台中李姓男子2024年開車撞死矽品工程師，因態度輕佻被形容是「叼菸惡男」，未料後來被前醫美診所總監、謝姓女友（36歲）潑汽油燒死，謝女被依殺人罪判處14年徒刑確定。警方事後查出，當天陳姓乾哥（42歲）曾持槍到場助陣，近日台中高分院更一審，針對非法持有非制式手槍部分駁回上訴，仍維持5年徒刑。

回顧案情，41歲李男是轄區治安顧慮人口，前年3月駕駛租賃車高速撞飛停等紅燈陳姓工程師（30歲），導致陳男重摔腦死身亡，但李在案發現場被拍到「叼著香菸」，態度輕浮，讓親友不滿，李後來2度放警方鴿子，經拘提才到案，檢方依過失致死罪送辦。

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未料事隔1個月，他與交往中的前醫美診所總監謝姓女子（36歲）發生激烈爭吵，謝女懷疑李男移情別戀，帶著陳姓乾哥及汽油桶上門理論。雙方在屋外爭執時，李男不但未閃避，還挑釁要她「潑就潑」，謝女情緒失控潑油後，又持打火機衝進屋內點燃，李男當場陷入火海，送醫數日仍傷重不治。

李女一審坦承犯行，台中地院國民法官庭依殺人罪判處14年徒刑，上訴最高法院遭駁回，全案確定。不過警方在過濾相關監視器時，意外發現這對情侶爭執當下，陳姓乾哥曾自車內拿出疑似手槍，企圖替謝女助陣，隨後車內發現改造槍枝、子彈3顆、毒品等物品依法送辦。

陳男一審依非法持有非制式手槍罪，判5年、併科罰金3萬元；持有第二級毒品、毒駕部分，分判3月、4月徒刑，合併應執行5月，得易科罰金。

全案上訴最高法院後，針對槍砲部分，發回台中高分院更一審，涉毒品、毒駕部分，判刑5月，得易科罰金確定。

更一審近日審結，仍維持一審認定，認為陳男上訴無理由，駁回上訴，仍依槍砲罪，判陳男5年徒刑，尚未確定。

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