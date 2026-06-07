「蝦皮共享店主」大批帳號轉租中國賣家 新北檢起訴12人、通緝主嫌

警方在桃園倉庫查扣中國仿冒劣質品。（資料照）

洗錢防制法在2023年增訂「收集他人向第三方支付服務事業申請帳號罪」，蝦皮帳戶因綁定第三方支付也列入規範。新北地檢署查出，女子胡鈺芳見兩岸網拍有利可圖，成立公司夥同在台共犯以「蝦皮共享店主」名義，在全台承租大量蝦皮帳號，轉租給中國網拍業者營運或販售仿冒品，甚至在桃園設倉庫以便進出貨，集團1年半營業額就高達6000多萬元，日前起訴胡女在台共犯共12人及4家公司，胡女則通緝中。

檢警調查，胡女是馬林企業、聲量國際2公司實際負責人，她因常年居住中國，見有利可圖，自2023年9月起，與豐鎰生技實際負責人陳建霖，及馬林、凰圖2公司顧問兼光愛宇宙企業社實際負責人張凱婷合作，由豐鎰公司以「蝦皮共享店主」名義向民眾租用蝦皮帳號，約定出租人需配合蝦皮官方認證、設立賣場及將貨款轉匯回，即可得賣場1.5%至2%報酬。

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檢警調查，豐鎰公司成功承租蝦皮帳號並開設賣場功能、完成驗證後，會將帳號、密碼、綁定手機、身分證字號等資訊回傳給馬林等公司，再由胡女轉租給中國網拍業者運營牟利。

該集團分工仔細，有人是「開發組」負責招租事宜、有人負責貨款轉匯，其中，核心幹部張凱婷除負責擬定授權合約、並督促出租人「回款」，賣場若有違法情形，還會親自陪同出租人前往警局說明，待出租人將款項匯回後，胡鈺芳跨海遙控共犯，以臨櫃提領方式交給特定業者，將新台幣兌換成美金、歐元，匯往中國或香港的海外帳戶。

本案是檢察官王涂芝指揮刑事局偵破；檢方依數發部會議紀錄等認定，賣方創建蝦皮賣場時，系統會同步綁定專屬的第三方支付服務帳號，把蝦皮帳號給他人使用，跟提供金融機構帳戶無異，除起訴張女、陳男外，一併起訴馬林、聲量登記負責人王世合與關強威等人，涉案的馬林、凰圖、聲量、豐鎰4家法人，亦被請求依洗錢防制法科以10倍以下罰金；至於集團涉賣仿冒品違反商標法，或匯兌違反銀行法等罪嫌，另案偵辦。

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