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    台北羅斯福路換車道「好滑」 連撞燈桿號誌桿車頭毀、波及行人

    2026/06/07 19:45 記者王冠仁／台北報導
    林姓男子最後撞上行人號誌燈桿才停下。（記者王冠仁翻攝）

    林姓男子最後撞上行人號誌燈桿才停下。（記者王冠仁翻攝）

    7旬林姓男子今天下午開車外出，疑因豪雨導致路面濕滑、駕車失控，車輛最終撞上台北市羅斯福路旁的燈桿，隨後再擦撞在該處等著過馬路的一名行人，幸虧林的轎車最後撞上行人號誌桿停下，無辜路人只有輕微擦傷，林自己本身也手肘擦傷，2人都沒有大礙。

    警方調查，林姓男子今天下午4時許駕車外出，行經台北市羅斯福路四段北向南、經過基隆路口，他原本行駛在第二車道，想往右切換至第四車道時，疑似因大雨過後路面濕滑，導致車輛失控撞及路旁燈桿，並擦撞站在該處人行道上一名男性，車輛最後撞上行人號誌桿才停下。

    轄區員警趕到現場，發現林的駕籍正常，他意識清楚，只有手肘擦傷；警方對他酒測，酒測值為0，毒品快篩檢測也為陰性反應，車內也無相關違禁物品，警方排除酒駕、毒駕。至於無辜受傷的路人只有手腳擦挫傷，沒有大礙。

    中正二分局呼籲，民眾如遇上天候不佳時開車外出，因天雨路滑，駕駛於道路上應注意車前狀況，並依速限行駛，出門前務必檢查輪胎紋路是否足夠，以免發生交通事故。

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