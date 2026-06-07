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    首頁 > 社會

    師姐不爽地勤詢問亂掰「有炸彈」 赴美行泡湯還被罰5萬

    2026/06/07 19:01 記者鄭淑婷／桃園報導
    徐女隨宗教團體赴美宣慰僑胞，在桃園國際機場辦理登機作業時，因隨口回一句「有炸彈」，不僅赴美之行泡湯，還被法院判罰5萬元。圖片人物與新聞事件無關。（資料照，桃園機場公司提供）

    徐女隨宗教團體赴美宣慰僑胞，在桃園國際機場辦理登機作業時，因隨口回一句「有炸彈」，不僅赴美之行泡湯，還被法院判罰5萬元。圖片人物與新聞事件無關。（資料照，桃園機場公司提供）

    65歲徐姓女子去年7月10日跟隨宗教團體赴美宣慰僑胞，在地勤人員詢問行李是否有違禁品，她回稱「有啊！有炸彈」，驚動航警到場安檢，最後證實是虛驚一場，僅因徐女不滿地勤人員態度所致，桃園地院近日以散布危害飛航安全之不實訊息罪判處徐女5萬元罰金。

    徐女當天原訂搭乘長榮航空BR-008班機前往美國舊金山，在桃園機場第二航廈辦理報到與行李託運作業時，楊姓地勤人員依作業規定對她詢問「託運行李內是否有鋰電池、行動電源、打火機之類的物品」，徐女卻回稱「有啊，有炸彈」，地勤人員隨即通報航警到場，將徐女與行李帶回航警局處理，雖然證實是虛驚一場，但徐女行為已經觸法，訊後被移送法辦，赴美之旅泡湯。

    桃園地檢署將徐女起訴並移審桃園地院，因徐女自白犯罪，改以簡易判決。法官認為徐女行為涉犯民用航空法散布危害飛航安全之不實訊息罪，審酌她僅因認為機場人員態度不佳，即無端散布不實訊息，影響機場秩序及飛航作業程序，不僅造成無益的搜查與人力資源耗費，更引起其他旅客恐慌；但念及她犯後坦承、現已退休等情狀，判罰5萬元罰金，如易服勞役以新台幣1000元折算1日。

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