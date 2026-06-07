台東滑板招生海報藏毒「懂的人就懂」 教練住處查獲大麻菸斗

一名滑板教練在台東東河鄉都蘭村一帶張貼海報，以國小作為場地招募民眾學習滑板，並在海報上標註CBD、LSD等毒品名稱，還寫著「懂的人就懂」。（民眾提供）

一名滑板教練在東河鄉都蘭村一帶張貼海報，以國小作為場地招募民眾學習滑板，並在海報上標註CBD、LSD等毒品名稱，上頭還寫著「懂的人就懂」，海報一出，連家長都懂了，警方也懂，根本是以毒品招攬國小生。警方昨持搜索票於這名向姓滑板教練住處起出宣傳海報、大麻菸斗等物。

警方鎖定嫌疑人身分，並經蒐證後掌握其毒品犯行，昨持搜索票在花蓮縣一帶查獲向姓嫌疑人，並於其位於東河鄉都蘭村住處搜出宣傳海報、查扣含有第二級毒品大麻菸斗等證物。

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由於向嫌並非現行犯，配合製作完筆錄後即離去，後續將依毒品危害防制條偵辦，並持續溯源追查毒品上游。

成功分局呼籲，引誘他人施用第二級毒品，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。警方將持續打擊毒品犯罪，切斷毒品供應鏈，避免毒品侵入社區及校園，全力守護民眾及學童身心健康，同時遏止毒駕犯罪發生。

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