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    不捨亡父「舢舨、遊艇」被賣！ 男子到石門水庫偷偷開走被訴

    2026/06/07 15:26 記者李容萍／桃園報導
    大溪警方接獲船隻遭竊事件，立刻趕到薑母島，當場將王男與遊艇、翻覆的舢舨船一併查扣。（圖由警方提供）

    大溪警方接獲船隻遭竊事件，立刻趕到薑母島，當場將王男與遊艇、翻覆的舢舨船一併查扣。（圖由警方提供）

    桃園市石門水庫去年8月接連發生另類「揪心」竊案！家住大溪區的53歲王姓男子，因不捨過世父親生前生財使用的舢舨及載客遊艇「中興號」被哥哥分別變賣給不同船東，疑似因過度思念父親且無法割捨對遺物的執著，竟於去年8月27日下午，大費周章前往大溪區環湖路2段的東湖碼頭，強行解開舢舨繩索偷走，隨後駕駛舢舨至大灣坪水域，將另1艘價值上百萬元的「中興號」遊艇一併偷走，並將2艘昔日家產強行開回自己住處附近的薑母島浮動碼頭停放。

    舢舨的買家王姓船東於案發當天下午發現愛船失蹤，在石門水庫周邊海域苦苦搜尋3個小時，最終在薑母島浮動碼頭發現已翻覆的舢舨，以及停泊在一旁的中興號遊艇，隨即向轄區大溪警分局報案。警方接獲報案後迅速展開調查，並循線將涉案的王姓男子逮捕到案。王男坦言因不捨已故父親生前使用的船隻遭家人出售，才擅自將船舶駕離至薑母島碼頭，全案由桃園地檢署審酌相關罪證後，日前依竊盜罪嫌將王男提起公訴。

    薑母島原名枕頭山西峰，其實不是島，與阿姆坪碼頭僅一水之隔，2008年因電視偶像劇「命中注定我愛你」來此取景而爆紅，順勢改名；薑母島現住不到10戶人家，且幾乎都是年長者，島民多以小船、舢舨通行，且取山泉水、燒柴煮飯；市府觀光旅遊局近年積極發展石門水庫「藍色公路」，一併發展薑母島的觀光。

    對於王男連偷「舢舨、遊艇」開回薑母島，大溪警分局今日回應表示，王男因不捨已故父親生前使用的船隻遭家人出售，才擅自將船舶駕離至薑母島碼頭。警方在通知王男到案說明後，當時已依法函請桃園地檢署偵辦。警方呼籲，民眾若遇到遺產或財產糾紛，應透過合法的法律途徑尋求解決，切勿因一時情感用事擅自取回他人財物，以免觸犯法律。

    市府觀光旅遊局近年積極發展石門水庫「藍色公路」，一併發展薑母島的觀光。（記者李容萍攝）

    市府觀光旅遊局近年積極發展石門水庫「藍色公路」，一併發展薑母島的觀光。（記者李容萍攝）

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