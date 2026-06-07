蜜蜂飛落身上……女騎士嚇壞自撞電線桿

機車女騎士行經路邊樹叢時，突然有蜜峰飛到身上而受驚摔車。（圖由嘉市消防局提供）

目前是蜜蜂築巢的高蜂期，蜂群活動力大幅提升，嘉義市近郊今天中午發生1起蜜蜂突然飛到機車女騎士身上，將女騎士嚇得花容失色，導致自撞電線桿的意外，所幸女騎士送醫救治後無大礙。

嘉市消防局表示，今天中午11時20分左右，勤指中心獲報指賢達路往溪底寮方向發生交通事故，立即派遣第一大隊德安分隊救護車出勤救護。

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救護人員到場後，發現是1位機車女騎士行經路邊樹叢時，突然有蜜蜂飛到身上而受到驚嚇，在未注意前方路況下，自撞發生車禍，造成女騎士臉部及肢體多處擦傷。

救護人員對女騎士施予評估神經學檢查無異常，量測生命徵象正常，並給予清洗傷口及包紮止血，送往衛福部嘉義醫院治療。

捕蜂人員表示，每逢6月到9月是蜜蜂築巢的高蜂期，蜂群活動力大幅提升，若進入蜂群出沒地區，有蜂在身邊快速繞圈飛行時，可能遭遇巡邏蜂，表示在鄰近有蜂巢，應立刻離開現場，通報專業人員協助處理。

女騎士臉部及肢體多處擦傷，救護人員施予治療。（圖由嘉市消防局提供）

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