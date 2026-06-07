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    首頁 > 社會

    又是毒駕？ 高雄失速轎車蛇行、逆向、肇逃全包 警開單重罰

    2026/06/07 10:23 記者蔡清華／高雄報導
    失速轎車跨越雙黃線，逆向碰撞一輛停放於路邊的轎車。（讀者提供）

    失速轎車跨越雙黃線，逆向碰撞一輛停放於路邊的轎車。（讀者提供）

    高雄市楠梓區6日16時許在旗楠路上發生肇事逃逸交通事故，一部失控的轎車高速蛇行跨越雙黃線，逆向碰撞一輛停放於路邊的轎車，駕駛沒停車自行離去，網友無奈發文「停在路邊真的要擔心被撞，不排除是酒駕或毒駕」。

    警方調查，一輛轎車沿旗楠路南往北直行時，突失控跨越雙黃線，逆向碰撞一輛停放於路邊的轎車，駕駛竟未留置現場自行離去，幸現場無造成人員受傷。楠梓警分局獲報到場處理，後續將通知車主到案並製單舉發。

    網友將監視畫面PO上網，由於近來國內發生多起毒駕肇事傷亡事故，網友無奈，「停在路邊真的要擔心被撞」楠梓分局呼籲，民眾若發生交通事故，不論有無受傷皆應撥打110報案，由警方到場處理。

    依監視畫面初步認定，據道路交通管理處罰條例，肇事逃逸處1000元以上，3000元以下，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，逆向行駛600-元以上，1800元以下。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    楠梓警分局獲報到場處理，後續將通知車主到案並製單舉發。（讀者提供）

    楠梓警分局獲報到場處理，後續將通知車主到案並製單舉發。（讀者提供）

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