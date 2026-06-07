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    首頁 > 社會

    談分手竟把女友打到「黑輪」還性侵 恐怖情人下場出爐

    2026/06/07 09:05 記者陳建志／台中報導
    台中一名男子和女友談分手，男子竟把她打到全身傷還性侵，雖事後和解，台中地院仍依強制性交罪，判處4年徒刑。（記者陳建志攝）

    台中一名男子和女友談分手，男子竟把她打到全身傷還性侵，雖事後和解，台中地院仍依強制性交罪，判處4年徒刑。（記者陳建志攝）

    台中阿明（化名）與小芸（化名）是男女朋友，前年1月小芸提出分手，兩人在阿明住處談判時，阿明想挽回突然抓狂出手毆打小芸，還拉頭髮抓頭撞牆，並將她的衣服撕破後指交、性侵得逞，小芸被打到「黑輪」、乳房也被咬傷報警提高，台中地院審理時阿明坦承犯行，並與小芸達成和解，依強制性交罪，判處4年徒刑，可上訴。

    判決指出，阿明（化名）與小芸（化名）是男女朋友，2024年1月25日早上在阿明西屯區的住處談分手時，阿明突然抓狂，先出手毆打小芸，接著拉小芸頭髮去撞牆，還以棉被塞住嘴巴阻止呼救，接著將她的衣服撕破後，先將手指插入陰道內，接著性侵得逞。

    小芸被打後傷痕累累，驗傷後發現右眼眶瘀青、左下唇撕裂傷、右側乳房咬傷破皮、背部、手肘、手腕挫傷，報警提告。

    台中地院審理時，阿明坦承犯行，並有驗傷診斷書、兩人LINE對話紀錄截圖可佐證。

    法官認為，兩人是男女朋友，阿明聽聞小芸欲和他分手，竟不知控制自己的情緒、慾望，不顧小芸以言語及身體拒絕與他發生性交行為，竟以強暴的方式強制性交，造成小芸身體、心理上終生難以磨滅的恐懼與傷害，考量已坦承犯行，且無條件與小芸達成和解，依強制性交罪，判處4年徒刑。

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