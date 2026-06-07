缺很大！彰縣消防局花壇義消缺6成掛看板徵人

花壇消防分隊掛看板徵義消。（消防局提供）

缺很大！彰化縣消防局花壇消防分隊最近掛出大型看板「義消招募中」，斗大的字體引起過往民眾側目，根據消防局統計，彰化縣義消組織編制滿額為1102人，現有義消人數942人，還缺160人，缺額逾1成，其中花壇消防分隊義消目前有23人，還缺15人，缺額更高達6成，消防局對此指出，一般義消本身都有工作，因為要上班，時間較無法彈性，且義消的性質跟一般志工不一樣，比較有其專業性要訓練，他們將持續招募，強化災害應變量能守護縣民安全。

一名義消說，隨著進入工商社會，義消沒有薪水，純粹是靠自己對義消的熱忱在支撐，加上許多民眾自己本身還有正職，沒有多餘時間接受消防、宣傳訓練，都是義消人力招募不易的因素之一。

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消防局長施順仁則指出，消防局除配發消防衣、鞋、帽等個人救災裝備及勤務服飾，還有意外保險及福利壽險，同時提供自強活動費、福利互助、子女獎學金等，今年更首次增加健康檢查補助，義消總隊還成立400萬元急難救助基金等福利措施，福利比以前好很多。

消防局表示，加入義消須年滿18歲，具中華民國國籍，並須通過素行調查（10年內未曾受有期徒刑以上刑的宣告確定；過失犯罪或受緩刑宣告者除外）。另須完成學科8小時及術科16小時訓練課程，經測驗合格後始得聘任。聘任後，每月仍需持續參與4小時定期訓練及6小時協勤勤務。

消防局指出，近年積極運用多元行銷方式，包括強化社群媒體宣傳、前往大專院校及企業辦理宣導說明，期盼更多熱心民眾加入守護地方安全的行列。

義消接受救災訓練。（消防局提供）

義消接受救生訓練。（消防局提供）

義消操作無人機訓練。（消防局提供）

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