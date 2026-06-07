驗出DNA還想賴！菜販3度性侵身障女瞎扯：她拿咖啡設局

張姓菜販三度侵犯精神障礙女子。被害人內褲驗出ＤＮＡ，張竟瞎扯是女方拿他口水塗抹設局。法院重判8年6個月。（資料照）

張姓菜販涉3度性侵獨居精神障礙女子，驗出DNA後竟瞎扯，是對方拿他喝過的咖啡沾塗在內褲設局，台南地方法院痛斥張男卸責無悔意，依對精神障礙之人犯強制性交罪，判8年6半。

張男在鹽水賣菜結識這被害人，明知她有精神分裂疾患且獨居，去年7月張男連續3次以「送東西」、「停電借充電」為藉口騙女子開門。進屋後便將女子拉進房間壓制，無視其反抗，強脫衣物並以生殖器戳弄下體得逞。女子痛苦哀求「快死了」張男仍不罷手。

請繼續往下閱讀...

女子因害怕不敢聲張，直到第3次受害後才崩潰向表姊哭訴，由表姊陪同報案驗傷。診斷顯示女子手臂有瘀傷，下體亦有撕裂傷。警方採集女子乳房與內褲底層檢體送驗，均驗出與張男相符的DNA型別，成為定罪鐵證。

面對鐵證，張男矢口否認，竟辯稱兩人未發生關係，是女子拿他喝過的咖啡沾口水，故意塗抹在自己內褲與乳房上製造假證據。法官查驗通聯紀錄，認為兩人僅買菜認識，女子絕無精心設局誣陷的可能，張男說詞純屬狡辯。

法院審酌，張男挑選防禦力薄弱的獨居精神障礙者下手，侵害性自主權。考量其犯後否認且未和解，依3個對精神障礙之人犯強制性交罪，分別判處7年6個月、7年8個月及7年10個月，應執行8年6個月。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法