毒駕撞警影像曝！雙腳卡車身遭輾斷 勇警倒地鳴槍助同袍逮人

陳國銘閃避不及遭撞倒，雙腳卡在車身下方（紅圈處），趙員持警棍敲擊車窗喝令停車。（警方提供）

彰化縣埔鹽分駐所所長陳國銘4日遭毒駕的施男駕車衝撞，右腿嚴重骨折。警方公布行車紀錄器畫面，當時陳國銘率先上前攔查，卻遭施男開車撞倒在地，雙腳卡在車身下方，隨後又遭車輪輾過。即使痛得無法起身，他仍忍痛朝空中鳴槍示警，協助同仁完成逮捕，驚險過程令人捏把冷汗。

畫面顯示，4日下午1時許，陳國銘與警員趙秉逸前往施男住處查訪，發現施男準備駕車離開，陳國銘立即上前攔查。不料施男拒絕配合，竟強行駕車逃逸，陳國銘閃避不及遭撞倒，雙腳卡在車身下方。

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趙員見狀立刻持警棍敲擊車窗喝令停車，但施男仍持續踩踏油門，車輪直接輾過陳國銘雙腳，導致他當場痛苦倒地、無法站立。

然而危急時刻仍未結束。趙員持續追向車輛，試圖阻止施男逃逸，陳國銘擔心同袍遭再次衝撞，強忍劇痛拔槍朝空中鳴射1槍示警。施男疑似受到驚嚇，車輛短暫停頓，趙員把握機會持警棍擊破車窗，將施男拉下車壓制逮捕，也在破窗過程中遭玻璃割傷手指。

事後兩員被送往彰化基督教醫院治療。陳國銘經診斷右腳膝蓋骨裂、小腿骨折，緊急接受手術治療，預估需休養3個月；趙秉逸則為手指撕裂傷，治療後已無大礙。

彰化縣長王惠美今晚前往慰問，勉勵其英勇緝補精神。不少民眾紛紛為兩名員警按讚表示，「雙腳被車輾過還堅持抓人，真的不簡單」、「用生命在執勤」、「是真正的人民保母」，並希望兩名員警早日康復，盼司法從嚴審理相關案件。

埔鹽分駐所所長陳國銘（紅圈處）雙腳遭車輪輾過，痛得無法起身，仍忍痛朝空中鳴槍示警，協助同仁完成逮捕。（警方提供）

彰化縣長王惠美（左）慰問埔鹽分駐所所長陳國銘，勉勵英勇緝補精神。（民眾提供）

警員趙秉逸破窗過程中遭玻璃割傷手指。（警方提供）

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