毒駕撞斷警官右腿無保請回 彰化地院：無法確認故意衝撞

彰化地院法官認為，無法確認被告是否故意衝撞員警，裁定無保請回。（記者陳冠備攝）

彰化日前發生毒駕送瓦斯肇事，彰化地院裁定無保請回，引發社會譁然，未料，4日又發生施男毒駕逃逸時，撞斷埔鹽分駐所所長陳國銘右腿。檢方5日向法院聲請羈押，法官裁定無保請回，引發檢警錯愕。彰化地院今晚指出，主要原因是檢警提出的證據，無法確認他故意衝撞員警。

彰化地院今天（6日）晚間說明駁回羈押聲請的主要理由。法官指出，施姓被告雖因前案（判處拘役20天）被通緝，但他已主動向檢察官報到，並獲准易科罰金，因此認定他「無逃亡之虞」。此外，檢警提出的現場證據，尚無法確認施男是「故意」衝撞員警；至於毒駕部分，目前僅有初步篩檢報告，且施男並無毒駕或酒駕前科。

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法官進一步表示，施男案發後坦承肇事，且表達願與受傷員警和解的意願。綜合上述理由，法官認為檢方所提證據，尚不足以證明施男有逃亡之虞或反覆實施同一犯罪之虞，因此駁回羈押聲請，裁定無保請回。

對此，彰化地檢署表示，近來毒駕案件頻傳，檢方已與彰化縣警察局共同宣示強力查緝毒駕，並採取從嚴偵辦立場。該案被告施男，涉嫌毒駕並駕車衝撞執法人員，涉犯重罪且有逃亡之虞，因此向法院聲請羈押。對於法院駁回羈押聲請的裁定，檢方將依法提起抗告，以維護社會安全及保障民眾生命財產安全。

施男毒駕涉嫌衝撞執法人員，造成兩名員警受傷，警方緊急破窗攔阻將施男制伏。（警方提供）

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