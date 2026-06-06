噁心感拉滿！台中男癡戀女同事 深夜家門前抱聞安全帽、狂嗅鞋子

台中地院以違反跟蹤騷擾防治法判林男3月徒刑，得易科罰金。（資料照）

台中市林姓男子單戀女同事，不僅長期尾隨對方返家，還多次深夜潛入女子住處周邊徘徊，甚至直接拿起放在門口的安全帽及鞋子反覆嗅聞，怪異舉動全被監視器拍下，讓女子驚恐不已報警求助，台中地院審理後認定林男違反跟蹤騷擾防治法判3月徒刑，得易科罰金。

判決指出，林男自2023年間起便對該名女同事產生好感，但未以正常方式追求，反而持續跟蹤女子返家，掌握其住處位置，此後每隔一段時便在深夜時分出現女子住家附近，行蹤鬼祟，令被害人長期處於不安之中，2024年9月16日凌晨2時許，林男再度來到女子家門前，他先是走向停放在門口機車，接著拿起安全帽貼近臉部聞嗅。

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之後似乎意猶未盡，又打開鞋櫃取出女子鞋子反覆聞嗅，女子事後透過住家監視器查看畫面，驚見這一幕當場嚇壞，未料林男仍未停止騷擾，去年6月6日凌晨2時許，他再次現身女子住處外，再度拿起鞋子狂聞，女子擔憂自身安全受到威脅報警，林男到案坦承犯行，檢方依據被害女子證述及監視器影像等事證，認定其行為已構成持續性跟蹤騷擾，向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院法官認為，林男身處法治社會，理應尊重他人交友及生活自由，卻因一己情感需求，多次對女子實施跟蹤騷擾行為，已使被害人心生畏懼並影響正常生活與社交活動，考量林男坦承犯行，但迄今未與被害人達成調解或取得諒解，因此依跟蹤騷擾罪判處3月徒刑，得易科罰金，可上訴。

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