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    獨家》生死一瞬！警官遭毒駕輾斷腿 對空鳴槍保命 脫險驚呼「白沙屯媽保佑」

    2026/06/06 21:11 記者陳冠備／彰化報導
    今年3月埔鹽分駐所新建大樓落成啟用，4月白沙屯媽祖進香時前來停駕。（民眾提供）

    今年3月埔鹽分駐所新建大樓落成啟用，4月白沙屯媽祖進香時前來停駕。（民眾提供）

    彰化縣埔鹽分駐所所長陳國銘4日查訪因案通緝施姓男子時，遭對方駕車衝撞，雙腳遭車輪輾過，造成右腳嚴重骨折。回憶起事發經過，陳國銘心有餘悸說，當時施男強行衝撞企圖逃逸，他倒地後已無法動彈，只能立即對空鳴槍示警，所幸同仁及時破窗制伏嫌犯，才未釀成更大傷害。他更透露，4月白沙屯媽祖才到分駐所停駕，「冥冥中感受到媽祖保佑」。

    據了解，施男為地方頭痛人物，曾犯恐嚇、詐欺及酒駕等罪，日前又因他案被通緝。4日下午，陳國銘與警員趙秉逸前往施男住處查訪，施男疑似畏罪，竟不顧員警安危強行倒車逃逸，陳國銘閃避不及，雙膝及腳踝當場遭車輪輾壓。

    陳國銘事後回想，當時他被困在車輪下，動彈不得，眼見施男仍試圖衝撞，他果斷對空鳴槍1槍示警，施男疑似嚇到愣住，趙姓同仁隨即持警棍擊破車窗，將施男拉下車壓制逮捕。陳國銘送醫後緊急接受手術，目前恢復穩定，但預計需休養3個月；趙秉逸則手指撕裂傷，已無大礙。

    「真是媽祖保佑！」陳國銘說，今年3月，埔鹽分駐所新建大樓落成啟用，4月白沙屯媽祖進香時就前來停駕，當時大家都感到欣喜虔誠祈福。他說，這次遭逢意外雙腳重傷，卻能保住性命，「冥冥中就是媽祖在保佑，算是不幸中的大幸」。

    埔鹽分駐所所長陳國銘（右4）與分駐所同仁開心迎接白沙屯媽祖。（記者陳冠備攝）

    埔鹽分駐所所長陳國銘（右4）與分駐所同仁開心迎接白沙屯媽祖。（記者陳冠備攝）

    陳國銘回憶，施男強行倒車，導致雙膝及腳踝當場遭車輪輾壓。（警方提供）

    陳國銘回憶，施男強行倒車，導致雙膝及腳踝當場遭車輪輾壓。（警方提供）

    陳國明說，他倒地後已無法動彈，只能對空鳴槍示警，所幸同仁及時破窗制伏嫌犯（警方提供）

    陳國明說，他倒地後已無法動彈，只能對空鳴槍示警，所幸同仁及時破窗制伏嫌犯（警方提供）

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