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    不用再打電話！超商店員掃一下QR Code 中警創「阻詐零時差」速逮2車手

    2026/06/06 21:20 記者許國楨／台中報導
    台中市警局近期創新推動「阻詐零時差」QR CODE報案機制。（警方提供）

    台中市警局近期創新推動「阻詐零時差」QR CODE報案機制。（警方提供）

    詐騙集團車手提領贓款講求快，但警方攔阻速度如今更快！台中市警局近期推出「阻詐零時差」報案機制，讓金融機構行員、超商店員只要拿起手機掃描專屬QR Code，就能一鍵完成報案，該措施上路短短兩週便展現成果迅速逮捕2名車手，及時阻斷詐騙金流。

    市刑大指出，過去超商店員或銀行行員發現可疑狀況時，往往需一邊留意現場、一邊撥打電話報案，不僅容易因緊張表達不清，也可能錯失黃金攔阻時機，為解決這項問題，市警局與金融機構及超商業者合作，建構「阻詐零時差」通報網絡，希望讓第一線人員成為即時防詐守門員。

    新機制最大特色就是「一掃即發、一鍵通報」，當行員或店員發現疑似車手提領、民眾遭詐騙匯款等異常情況時，只需以手機掃描專屬QR Code，系統便會自動產生報案內容，並透過簡訊即時傳送給警方，大幅縮短通報流程與反應時間。

    大雅區近日一間超商店員察覺一名男子在ATM前不斷提領現金，行為異常且形跡可疑，隨即利用該系統完成報案，警方立即趕赴現場查處，順利查獲涉嫌提領詐騙款項許姓車手（26歲），及時攔截詐騙金流。

    市警局統計，目前全市已建置2240處「阻詐零時差」通報據點，推行短短2週金融機構已通報攔阻16件，守住504萬餘元民眾財產，超商通報則有3件，其中2件成功查獲車手，有第一線店員及行員認為系統發揮「一掃即發」、「自動生成」、「零秒傳送」通報更快速、大幅提升打詐效率。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    台中市警局開發「阻詐零時差」QR CODE一掃就完成通報。（警方提供）

    台中市警局開發「阻詐零時差」QR CODE一掃就完成通報。（警方提供）

    「阻詐零時差」上路短短兩週迅速逮捕2名車手。（警方提供）

    「阻詐零時差」上路短短兩週迅速逮捕2名車手。（警方提供）

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