獨家》錯愕！ 通緝犯毒駕拒捕撞斷警官右腳 法官竟無保請回 檢方要抗告

彰化縣埔鹽分駐所所長陳國銘遭毒駕衝撞重傷。（民眾提供）

彰化日前發生毒駕送瓦斯肇事，彰化地院竟裁定無保請回，引發社會議論，彰化縣4日又發生施姓通緝犯吸毒後開車企圖逃逸，衝撞埔鹽分駐所所長陳國銘，導致雙膝挫傷，右腳嚴重骨折，不料，檢方5日聲請羈押，彰化地院卻裁定無保請回，讓檢警深感錯愕。

彰化地檢署聲押理由，是認定施男涉犯毒駕公共危險等重罪且有逃亡之虞，法院裁定無保請回後，檢方強調將依法提出抗告。

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調查顯示，埔鹽分駐所所長陳國銘與警員趙秉逸，本月4日查訪因案通緝的28歲施男時，施男見警方上門，神情緊張，隨即試圖駕車離去，警方上前攔查時，施男不顧員警安危，強行倒車逃逸，陳國銘閃避不及，雙膝及腳踝當場遭車輪輾壓，趙秉逸則在破窗攔阻過程中，手指遭玻璃劃，兩名警察仍負傷忍痛，合力將施男制伏。

警方隨後對施男進行毒品快篩，結果對安非他命及依托咪酯均呈陽性反應，全案依公共危險、妨害公務等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

檢方指出，施男涉嫌毒駕並駕車衝撞執法人員，涉犯重罪且有逃亡之虞，5日向法院聲請羈押。不過法院審酌後認為尚無羈押必要，裁定無保請回。

對此，彰化地檢署表示，近來毒駕案件頻傳，已與彰化縣警察局共同宣示強力查緝毒駕，並採取從嚴偵辦立場。對於法院駁回羈押聲請的裁定，如認有理由不當情形，將依法提起抗告，以維護社會安全及保障民眾生命財產安全。

彰化地檢署認為施男涉犯毒駕等重罪且有逃亡之虞，5日向法院聲請羈押，法院裁定無保請回。檢方表示，將依法提出抗告。（記者陳冠備攝）

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