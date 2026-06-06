台中1天2毒駕！BMW路邊停車變撞車 男ㄎㄧㄤ撞橋墩

BMW轎車撞上停放路旁車輛，車頭嚴重毀損。（民眾提供）

台中市53歲洪姓男子昨天（5日）開BMW轎車回家，要停路邊車格，卻撞上車格內車輛，BMW車頭嚴重毀損，警方到場發現洪男神情異常、反應遲緩，唾液快篩陽性，在車內查獲喪屍煙彈，當場依公共危險及毒品等罪嫌逮捕送辦。

台中市第四分局大墩派出所昨天下午巡邏接獲報案，南屯區大墩路發生交通事故，員警趕赴現場發現，一輛BMW轎車撞上路旁停車格內車輛，車頭右前方幾乎全毀，保險桿及零件散落一地。

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經查，洪男外出購物，回家要停路邊車格，停不進去還撞車。員警發現他眼神渙散、說話反應遲鈍，依法毒品唾液快篩，呈陽性反應，依現行犯逮捕，並在車內查獲電子煙主機及依托咪酯煙彈各1件。

西區昨天深夜也有一件 毒駕事故，第一分局員警於五權路、柳川西路口執行取締勤務時，發現40歲蘇姓男子開車撞橋墩，安全氣囊爆開。蘇男辯稱服用安眠藥導致精神不濟，警方實施毒品唾液快篩，呈現陽性反應，詢後依公共危險及毒品罪嫌送辦，建請檢察官向法院聲請羈押。

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無端遭毒駕波及的休旅車。（民眾提供）

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