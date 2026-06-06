台中小小警察體驗營開放報名 去年中籤率僅4％家長拚手速

圖台中市警察局「小小警察體驗營」去年活動場景。（警方提供）

家長準備拚手速！被譽為暑假最難搶、最熱門的親子職人體驗活動之一，台中市警察局「小小警察體驗營」，今（6）日上午9時開放報名，由於去年吸引超過3000名家長替孩子報名，最終錄取名額有限，中籤率僅約4%，堪稱比搶熱門演唱會門票還困難，今年消息一出，再度引發家長圈熱烈討論。

台中市警局表示，今年活動將於7月11日舉辦，分上午、下午兩梯次，共開放192個名額給5至8歲小朋友參加，希望讓更多孩子有機會圓夢當一日警察，活動不僅能穿上等比例縮小版警察制服化身「小萌警」，還能騎乘迷你警用重機，親身體驗警察執勤樂趣。

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為提升活動精彩度，今年警方更祭出「實戰級」演出陣容，向來神秘的霹靂小組將現場進行攻堅戰術演練，展現高強度執勤能力；超人氣警犬隊也將帶來緝毒及偵搜表演，透過近距離互動與震撼演出，讓大小朋友感受警察工作的真實樣貌。

此外，活動也融入犯罪預防及人身安全教育，規劃六大闖關任務，讓孩子在遊戲過程中學習自我保護觀念與法治精神，完成所有挑戰後，還能獲得專屬學習證書及精美紀念品，留下難忘的暑假回憶，報名時間自6月6日上午9時起至6月15日24時止，僅限「中警婦幼波麗士」臉書粉絲專頁受理報名，6月16日將以電腦抽籤方式公布錄取名單。

台中市警察局熱門「小小警察體驗營」，今（6）日上午9時開放報名。（警方提供）

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