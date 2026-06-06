為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    曳引車肇事追撞 警馬上篩！揪出「毒駕」犯行裁定羈押！

    2026/06/06 17:49 記者劉慶侯／台北報導
    51歲溫姓司機接受警方毒品篩測。（記者劉慶侯翻攝）

    51歲溫姓司機接受警方毒品篩測。（記者劉慶侯翻攝）

    51歲溫姓司機駕駛曳引車行經台北市士林環河北路三段時，疑因剎車不及追撞前方5輛車，造成3人輕傷。溫男經檢測無酒駕，但以唾液快篩卻呈現甲基安非他命毒品反應，被依公共危險罪嫌移送，立即裁定羈押。

    警方表示，溫姓曳引車司機昨日下午1時左右，駕車沿環河北路三段北往南行駛時，追撞前方5輛車輛，當場造成3人輕傷。士林分局社子派出所接獲報案到場，溫男經檢測無飲酒情形，但再以唾液快篩施檢時，卻呈現甲基安非他命毒品反應。

    警方除現場製單、查扣曳引車外，將溫嫌帶返派出所偵辦，詢後依毒品及公共危險罪嫌移送士林檢察署偵辦，旋即裁定羈押。

    警方表示，警方對「酒駕」與「毒駕」絕對採取零容忍態度。專責取締、巡邏與路檢勤務將持續強化觀察駕駛人狀態，運用各式快篩工具精準打擊，全面肅清道路毒害，保障合法用路人生命財產安全。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    溫嫌駕駛的曳引車肇禍。（記者劉慶侯翻攝）

    溫嫌駕駛的曳引車肇禍。（記者劉慶侯翻攝）

    溫嫌駕駛的曳引車追撞，造成5車受損。（記者劉慶侯翻攝）

    溫嫌駕駛的曳引車追撞，造成5車受損。（記者劉慶侯翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播