曳引車肇事追撞 警馬上篩！揪出「毒駕」犯行裁定羈押！

51歲溫姓司機接受警方毒品篩測。（記者劉慶侯翻攝）

51歲溫姓司機駕駛曳引車行經台北市士林環河北路三段時，疑因剎車不及追撞前方5輛車，造成3人輕傷。溫男經檢測無酒駕，但以唾液快篩卻呈現甲基安非他命毒品反應，被依公共危險罪嫌移送，立即裁定羈押。

警方表示，溫姓曳引車司機昨日下午1時左右，駕車沿環河北路三段北往南行駛時，追撞前方5輛車輛，當場造成3人輕傷。士林分局社子派出所接獲報案到場，溫男經檢測無飲酒情形，但再以唾液快篩施檢時，卻呈現甲基安非他命毒品反應。

請繼續往下閱讀...

警方除現場製單、查扣曳引車外，將溫嫌帶返派出所偵辦，詢後依毒品及公共危險罪嫌移送士林檢察署偵辦，旋即裁定羈押。

警方表示，警方對「酒駕」與「毒駕」絕對採取零容忍態度。專責取締、巡邏與路檢勤務將持續強化觀察駕駛人狀態，運用各式快篩工具精準打擊，全面肅清道路毒害，保障合法用路人生命財產安全。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

溫嫌駕駛的曳引車肇禍。（記者劉慶侯翻攝）

溫嫌駕駛的曳引車追撞，造成5車受損。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法