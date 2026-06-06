為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    毒駕擴大預防性羈押 士檢聲押2吸安駕駛人獲准

    2026/06/06 17:31 記者張文川／台北報導
    士林地檢署。（資料照）

    士林地檢署。（資料照）

    《刑事訴訟法》部分條文修正案今年5月上路，將毒駕納入擴大預防性羈押的範圍，高檢署5月26日通函各地檢署，對於毒駕案件積極聲請預防性羈押，士林地檢署嚴密把關、鐵腕執法，昨向法院聲請羈押2名涉嫌吸食安非他命後毒駕的駕駛人，包括一名砂石車司機、一名機車騎士，士林地院審查後皆裁准收押。

    士林地檢署指出，昨日（5日）下午3時許，溫姓男司機在台北市士林區駕駛砂石車，失控衝撞多部車輛，被警方查獲；南港警方則在4日上午9點多，發現陳姓男子騎乘重機車時，行車軌跡不穩，疑似恍神，攔查發現毒駕。警方對溫、陳2男施以毒品唾液試劑快篩，檢測結果均呈第二級毒品安非他命陽性反應，涉嫌毒駕，移送士檢複訊。

    檢察官訊問後認為，2人皆涉犯刑法第185條之3第1項第4款之施用毒品駕駛動力交通工具罪，嫌疑重大，且有反覆實行同一犯罪之虞，昨晚分別向士林地院聲請預防性羈押，士院法官開庭訊問後，裁定將陳、溫2男皆准予羈押。

    士檢重申，毒駕行為猶如行動式不定時炸彈，對用路人的生命、身體及財產構成重大威脅，嚴重危害公共安全，士檢將貫徹法務部及高檢署「毒駕零容忍」政策，對於毒駕犯罪行為，一律從速偵辦、從嚴究責，並運用預防性羈押，全力遏止再犯。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播