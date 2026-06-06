毒駕擴大預防性羈押 士檢聲押2吸安駕駛人獲准

士林地檢署。（資料照）

《刑事訴訟法》部分條文修正案今年5月上路，將毒駕納入擴大預防性羈押的範圍，高檢署5月26日通函各地檢署，對於毒駕案件積極聲請預防性羈押，士林地檢署嚴密把關、鐵腕執法，昨向法院聲請羈押2名涉嫌吸食安非他命後毒駕的駕駛人，包括一名砂石車司機、一名機車騎士，士林地院審查後皆裁准收押。

士林地檢署指出，昨日（5日）下午3時許，溫姓男司機在台北市士林區駕駛砂石車，失控衝撞多部車輛，被警方查獲；南港警方則在4日上午9點多，發現陳姓男子騎乘重機車時，行車軌跡不穩，疑似恍神，攔查發現毒駕。警方對溫、陳2男施以毒品唾液試劑快篩，檢測結果均呈第二級毒品安非他命陽性反應，涉嫌毒駕，移送士檢複訊。

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檢察官訊問後認為，2人皆涉犯刑法第185條之3第1項第4款之施用毒品駕駛動力交通工具罪，嫌疑重大，且有反覆實行同一犯罪之虞，昨晚分別向士林地院聲請預防性羈押，士院法官開庭訊問後，裁定將陳、溫2男皆准予羈押。

士檢重申，毒駕行為猶如行動式不定時炸彈，對用路人的生命、身體及財產構成重大威脅，嚴重危害公共安全，士檢將貫徹法務部及高檢署「毒駕零容忍」政策，對於毒駕犯罪行為，一律從速偵辦、從嚴究責，並運用預防性羈押，全力遏止再犯。

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