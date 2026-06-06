舒緩超收！彰化看守所遷建啟用 可收容1500人

法務部矯正署彰化看守所，耗資35億元進行遷建工程，從員林市遷至二林鎮，本月5日正式啟用。（記者陳冠備攝）

法務部矯正署彰化看守所因原有建築老舊、空間不足，耗資35億元進行遷建工程，並從員林市遷至二林鎮，5日正式啟用。收容額度從原本僅312名，大幅增加至1500名，暴增近5倍，可有效疏解中部地區矯正機關超額收容壓力。

彰化看守所成立於1968年，原址位於員林市，占地約1公頃，由於建築老舊且空間不足，行政院於2018年核定遷建計畫。新所於2020年7月動工，基地面積達7.7公頃，歷經多年施工，於去年底完工，今年3月底完成搬遷進駐。

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法務部長鄭銘謙、矯正署長林憲銘5日前往主持落成儀式，鄭銘謙表示，遷建工程歷經多方協調與努力才順利完成，不僅改善收容環境，也有助提升矯正品質與管理效能。

林憲銘指出，新看守所以協助收容人順利復歸社會為核心理念，參考聯合國《受刑人處遇最低標準規則》及《監獄建築技術指引》規畫，每名收容人可享有約3.4平方公尺生活空間，並設置高齡及無障礙收容設施、教化輔導場域與智慧監控系統，兼顧人權保障與戒護安全。

據了解，原本的彰化看守所共收容490人，核定容額為312人，超收率達57%，舍房非常擁擠，而6都看守所的擁擠情況比彰化所嚴重。

法務部矯正署彰化看守所遷建工程完工，矯正署長林憲銘（左3）、法務部長鄭銘謙（左2）舉行落成啟用剪綵典禮（記者陳冠備攝）

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