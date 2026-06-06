新婚7天就偷吃！漢光留守營區淪男女軍官炮房 十軍團：已懲處絕不寬貸

陸軍第十軍團王姓少校遭妻子指控，多次偷吃同單位吳姓女上尉，情境示意。（資料照）

陸軍第十軍團爆發軍官不當男女關係，一名王姓少校遭妻子指控新婚後僅一週，竟多次偷吃同單位吳姓女上尉，引發後續求償訴訟，對此，十軍團6日強調，涉案人員於營區內涉及不當行止，已依規定予以懲處，後續也將檢討內部管理疏失，絕不寬貸。

陸軍第十軍團指揮部表示，該案發生於2025年7、8月間，王姓男少校及吳姓女上尉涉及不當男女關係，相關事實已經台中地方法院民事判決認定，對於官兵違反軍紀及破壞部隊形象的行為，向來秉持零容忍態度，除已完成行政懲處外，也將持續追究督管責任。

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判決指出，王姓少校與同為職業軍人的妻子，於2025年7月11日完成結婚登記，但妻子事後察覺丈夫與同單位吳姓女上尉互動異常，蒐證後提起民事訴訟，法院審理發現，兩人在漢光演習留守期間往來密切，多次發生逾越一般同袍關係的行為，部分地點甚至位於營區內部辦公空間及停車場。

法官審酌相關對話及錄音內容後，認定吳姓女上尉明知王姓少校已婚，仍與其維持不當關係，已侵害配偶權，造成原告精神痛苦。考量雙方身分、收入及侵害情節等因素後，一審判決吳女須賠償王妻50萬元精神慰撫金，可上訴。

據了解，涉案王姓少校、吳姓女上尉及王妻目前均已調離原服務單位，十軍團強調，未來將持續強化軍紀、法紀及性別分際教育，建立官兵正確兩性交往觀念，維護部隊紀律與形象。

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