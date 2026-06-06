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    首頁 > 社會

    「姨丈對妳壞壞」小一童作證 揭泥醉母遭性侵

    2026/06/06 20:03 記者王捷／台南報導
    陳男趁小姨子酒醉性侵，法院憑男童證詞與內褲DNA鐵證，依乘機性交罪判其3年10月徒刑。（資料照）

    陳男趁小姨子酒醉性侵，法院憑男童證詞與內褲DNA鐵證，依乘機性交罪判其3年10月徒刑。（資料照）

    「媽媽，姨丈對你壞壞。」小一男童目睹陳姓姨丈趁母親酒醉性侵，證詞讓台南地院依以乘機性交罪判陳男3年10個月。

    王姓女子會帶兒女到二姊家吃飯。2024年跨年夜，王女喝了一瓶多威士忌，獨自騎車離開，陳男騎機車載她的兒女回家，看見王女連人帶車摔倒到門口，陳男要2個孩子去洗澡，他則將王女抱進客廳，在沙發上性侵。

    陳男否認犯罪，辯稱小姨子喝醉失禁，他幫換內褲時被笑「硬不起來」，才在客廳自慰。男童當庭指證，下樓拿浴巾時，看見姨丈赤裸壓在馬媽媽身上，上樓跟妹妹說，「姨丈對媽媽做壞壞的事」，妹妹聽不懂。

    律師辯護中提到，小一男童證詞提到「性侵害」，有點超齡，但是法院認為，王女事後教導兒子這是性侵害，這是一種「性別平等教育」，排除教唆誣陷疑慮，採信男童的證詞。

    王女控訴，酒醒後衣著完整，但感到下腹不適，洗澡時順手洗了內褲，直到她發現兒子神情憂鬱，還問她客廳有沒有監視器？她追問才得知，姊夫沒穿衣服，把她的衣服也脫了，壓在她身上。她當下心想「死了」，下腹痠脹一定遭姊夫內射，接著下體流出不明體液沾在新換的內褲上，內褲上的DNA不排除與陳男相同。

    台南地方法院綜合判斷認定陳男趁機性交，嚴重侵害身體自主權，判處3年10個月。

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