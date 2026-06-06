什麼都沒帶就上山！台中六旬男受困斷崖狂喊救命

男子受困15公尺高的斷崖。（消防局仁化分隊提供）

台中市一名六旬男子5日獨自前往霧峰北坑溪步道，未料途中迷失方向，又因地面濕滑不慎跌落深溝，加上未攜帶手機等任何基本裝備，竟憑直覺一路朝溪谷下切尋找出路，結果被困在斷崖進退兩難，只能不斷大喊「救命」，所幸呼救聲被附近施工人員聽見報案，消防人員及時救出。

昨日下午1時許，北坑溪步道產業二橋附近施工人員突然聽見山谷傳來呼救聲，循聲查看卻無法確認受困者位置，立即撥打119求助，消防局獲報派遣仁化等分隊人車趕赴，發現男子受困15公尺高峭壁邊緣，下方地勢陡峭，四周幾乎無路可走，由於無法直接垂降先鎖定受困位置，再沿步道向上攀登，透過高繞及橫切方式接近，終於接觸受困男子並將其安全帶離險境。

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經了解，男子當天上午7時許便進入北坑溪周邊活動，下山途中疑一時恍神走錯方向，加上近日山區降雨步道及邊坡泥濘濕滑，不慎滑落約2至3公尺深溝，然迷路後沒有選擇停留待援，而是依直覺持續往下切，結果受困一處斷崖，只能受困原地等待，消防人員事後也捏了一把冷汗表示，男子沒帶手機，身上沒有飲水、糧食、雨具等基本裝備，若未被施工人員聽見呼救聲失溫風險極高，後果恐怕不堪設想。

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