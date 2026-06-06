迎戰汛期 台南溪北義消嘉南大圳強化船艇救生訓練

義消分隊在台南後壁區土溝橋嘉南大圳北幹線水域進行船艇救生訓練。（消防局第一大隊提供）

迎戰汛期！義消船艇救生訓練，強化水域救援戰力；嘉南大圳歷年溺水事件屢見不鮮，台南市消防局第一救災救護大隊為提升義消搜救能力、與消防隊的搭配，今天（6日）召集後壁、白河、東山義消分隊在後壁區土溝橋嘉南大圳北幹線水域進行船艇救生訓練，加強防救災的整備。

嘉南大圳在農業灌溉期、梅雨和颱風季節時，水位高漲，水流湍急，如發生落水事件，救援難度增加；今天的訓練，由消防隊的教官為義消講解船艇及救生裝備的操作、故障排除，確保出勤前裝備處於最佳狀態，並下水在嘉南大圳內實地操艇演練，精進急流中控制船艇與水域搜救技巧、團隊救援能力。

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第一大隊大隊長邱國禎表示，義消是消防團隊最堅實的後盾，在災害時第一時間挺身而出。因水域搜救環境瞬息萬變，唯有透過平日紮實的實地演練，才能在意外發生時，以最安全、最有效率執行救援，同時兼顧救災人員自身的安全。

迎戰汛期，第一大隊已陸續舉辦「防汛期前超前部署驗證演練」、訓練公所管筏人員操作和義消水上救生訓等，進行防救災整備；消防局同時呼籲在夏季降雨頻繁，民眾切勿前往危險或不明水域戲水，進行水上活動時務必選擇安全、有救生員看守的水域，並留意氣象預報，切勿冒險進入危險或禁制水域。

在嘉南大圳內實地操艇演練，精進急流中控制船艇與水域搜救技巧。（消防局第一大隊提供）

教官為義消講解船艇及救生裝備的操作、故障排除。（消防局第一大隊提供）

義消訓練救生船艇如何下水。（消防局第一大隊提供）

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